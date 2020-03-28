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28.03.2020 19:10
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За нарушение самоизоляции в Петербурге задержали 35 возможных носителей коронавируса

В Петербурге активно задерживают горожан, нарушивших режим самоизоляции после возвращения из-за границы. Их свозят в пансионат «Заря», откуда накануне сбежал фигурант первого в России уголовного дела об угрозе массового заражения коронавирусом.

Как стало известно «Фонтанке», по состоянию на пять часов вечера 28 марта в Петербурге задержаны и помещены в «Зарю» 35 человек. Их всех «приговорили» к обсервации за нарушение условий самоизоляции. Прилетев из-за рубежа, они под роспись ознакомились с требованием Роспотребнадзора провести две недели дома и наблюдаться у медиков.

По состоянию на 26 марта в «Заре» находились шесть человек, включая семью с двумя детьми. Вчера полиция Петербурга сообщила о пополнении обсерватора до 22 постояльцев. За сутки их количество увеличилось более чем в полтора раза. «Заря» на первом этапе может принять до 300 человек. Карантин в обсерваторе тоже длится две недели.

Всего в России под наблюдением находятся около 150 тысяч потенциальных носителей коронавируса.

Накануне из «Зари» сбежал 32-летний радиотехник-изобретатель Георгий Образцов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 236 УК «Покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Вечером 28 марта Образцова задержали в квартире на улице Покрышева.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

математик
Старые Кресты вроде пустует- устроить там карантин:))))
260755341
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НЕ ЗНАЮ КОГО ТАМ И КУДА СВОЗЯТ. У НАС ВО ДВОРЕ ЛЮДИ ВЧЕРА 27.03.2020 ПРИЛЕТЕЛИ С ТАЙЛАНДА И ИХ ПОСАДИЛИ НА ДОМАШНИЙ КАРАНТИН. ВОПРОС? КТО ЗА НИМИ СМОТРИТ, ЧТО ОНИ НИКУДА НЕ ВЫХОДЯТ. И В КОНЦЕ КОНЦОВ ПРОДУКТЫ ЖЕ НУЖНЫ, КТО ИМ ИХ БУДЕТ ДОСТАВЛЯТЬ?
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