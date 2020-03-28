За нарушение самоизоляции в Петербурге задержали 35 возможных носителей коронавируса

В Петербурге активно задерживают горожан, нарушивших режим самоизоляции после возвращения из-за границы. Их свозят в пансионат «Заря», откуда накануне сбежал фигурант первого в России уголовного дела об угрозе массового заражения коронавирусом.



Как стало известно «Фонтанке», по состоянию на пять часов вечера 28 марта в Петербурге задержаны и помещены в «Зарю» 35 человек. Их всех «приговорили» к обсервации за нарушение условий самоизоляции. Прилетев из-за рубежа, они под роспись ознакомились с требованием Роспотребнадзора провести две недели дома и наблюдаться у медиков.