В России под наблюдением из-за коронавируса находятся более 145 тысяч человек. Для самоизоляции приготовили 308 обсерваторов

Под наблюдением в связи с эпидемией коронавируса в России находятся 145134 человека. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.



К 26 марта специалисты взяли 223 тысячи 509 проб на наличие нового коронавируса, в том числе и у людей, прибывших из стран, неблагополучных по COVID-19.



Для здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в регионах подготовили 308 обсерваторов на 22 443 места, из них уже работают 145 обсерваторов на 10 807 мест, где разместили 678 человек.

