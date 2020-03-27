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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

27.03.2020 09:49
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В России под наблюдением из-за коронавируса находятся более 145 тысяч человек. Для самоизоляции приготовили 308 обсерваторов

Под наблюдением в связи с эпидемией коронавируса в России находятся 145134 человека. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

К 26 марта специалисты взяли 223 тысячи 509 проб на наличие нового коронавируса, в том числе и у людей, прибывших из стран, неблагополучных по COVID-19.

Для здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в регионах подготовили 308 обсерваторов на 22 443 места, из них уже работают 145 обсерваторов на 10 807 мест, где разместили 678 человек.

В Петербурге соблюдение петербуржцами обязательного карантина после возвращения из стран, где было выявлено массовое заболевание Covid-19, проверяют сотрудники полиции.

В результате были найдены 22 несознательных гражданина, которые не соблюдали режим изоляции в домашних условиях. 20 человек доставлены в обсерватор, расположенный на базе пансионата «Заря» в Курортном районе Петербурга. Двое граждан с признаками заражения ОРВИ госпитализированы в инфекционную больницу имени С. П. Боткина.

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