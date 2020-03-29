Пациент с подтвержденным коронавирусным диагнозом скончался в Пскове
Зараженный коронавирусом житель Псковской области стал девятой жертвой инфекции на территории России.
О смерти пациента сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главврача городской больницы Алексея Васильева. Отмечается, что у него были сопутствующие патологии в легких, при этом пациент вел себя активно и не был лежачим больным.
Всего в Псковской области лечение от коронавируса проходят 6 пациентов.
За минувшие сутки в России от коронавируса умерли четверо, в том числе пациент из Петербурга. Всего смертельных случаев на территории страны, с учетом Пскова, девять. 1534 человека имеют подтвержденный диагноз.