Пациент с подтвержденным коронавирусным диагнозом скончался в Пскове

Зараженный коронавирусом житель Псковской области стал девятой жертвой инфекции на территории России.

О смерти пациента сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главврача городской больницы Алексея Васильева. Отмечается, что у него были сопутствующие патологии в легких, при этом пациент вел себя активно и не был лежачим больным.

Всего в Псковской области лечение от коронавируса проходят 6 пациентов.

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли четверо, в том числе пациент из Петербурга. Всего смертельных случаев на территории страны, с учетом Пскова, девять. 1534 человека имеют подтвержденный диагноз.