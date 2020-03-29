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29.03.2020 17:45
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Пациент с подтвержденным коронавирусным диагнозом скончался в Пскове

Зараженный коронавирусом житель Псковской области стал девятой жертвой инфекции на территории России.

О смерти пациента сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на главврача городской больницы Алексея Васильева. Отмечается, что у него были сопутствующие патологии в легких, при этом пациент вел себя активно и не был лежачим больным.

Всего в Псковской области лечение от коронавируса проходят 6 пациентов.

За минувшие сутки в России от коронавируса умерли четверо, в том числе пациент из Петербурга. Всего смертельных случаев на территории страны, с учетом Пскова, девять. 1534 человека имеют подтвержденный диагноз.

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Комментарии (1)

alexpv
Вот очень хочется увидеть статистику смертности в сравнении с прошлым годом!
Смертей правда прибавилось или диагноз "умер от пневмонии" теперь изменён на "умер от короновируса".
Если вспомнить мое детство то во времена эпидемий гриппа в школу приходило по 5-7 человек из 50 в классе.
То есть болело 70-80%

Скорее бы уже стало ясно, где мифы, где страшилки, а где реальные цифры.
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