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21.03.2020 22:35
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Стоит только попросить, и Шойгу отправит военные самолеты в Италию. Путин позвонил премьеру Конте

Россия готова направить своих специалистов и технику, чтобы помочь Италии в борьбе со смертоносным коронавирусом. В мировом рейтинге по уровню тяжести эпидемиологической обстановки Италия занимает второе место после Китая.

Разговор президента Владимира Путина и премьер-министра Джузеппе Конте состоялся по инициативе российской стороны, сообщает 21 марта пресс-служба Кремля.

«В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил её конкретные параметры. В частности, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе «КАМАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны», - говорится в официальном сообщении на сайте администрации президента.

Отмечается, что помощь в Италию, если она потребуется, доставят самолетами Воздушно-космических сил Российской Федерации.

Ситуация в Италии, по состоянию на 21 марта, продолжает оставаться самой тяжелой в Европе. По данным местных властей, коронавирусом инфицированы свыше 42 тысяч итальянцев, за сутки показатель вырос на 4 480 человек. Зафиксирован новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения. Число жертв выросло на 793 и составило 4 825 человек. С начала эпидемии в стране были инфицированы 53 тысячи 578 человек, включая выздоровевших и умерших.

О том, как живет сегодня закрытая на карантин Италия, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Vikilein
В Италии правда нет нормальной медицины. У меня один немецкий друг как-то имел несчастье в итальянскую больницу попасть. Незабываемые ощущения. В Петербурге, наверное, и то лучше.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Несчастные итальянские деды и бабки, они так любят общаться. Хорошие люди, не заносчивые, доброжелательные, веселые. А медицина у них полный абзац!
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