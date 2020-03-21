Стоит только попросить, и Шойгу отправит военные самолеты в Италию. Путин позвонил премьеру Конте

Россия готова направить своих специалистов и технику, чтобы помочь Италии в борьбе со смертоносным коронавирусом. В мировом рейтинге по уровню тяжести эпидемиологической обстановки Италия занимает второе место после Китая.



Разговор президента Владимира Путина и премьер-министра Джузеппе Конте состоялся по инициативе российской стороны, сообщает 21 марта пресс-служба Кремля.



«В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил её конкретные параметры. В частности, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе «КАМАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны», - говорится в официальном сообщении на сайте администрации президента.

