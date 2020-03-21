Стоит только попросить, и Шойгу отправит военные самолеты в Италию. Путин позвонил премьеру Конте
Россия готова направить своих специалистов и технику, чтобы помочь Италии в борьбе со смертоносным коронавирусом. В мировом рейтинге по уровню тяжести эпидемиологической обстановки Италия занимает второе место после Китая.
Разговор президента Владимира Путина и премьер-министра Джузеппе Конте состоялся по инициативе российской стороны, сообщает 21 марта пресс-служба Кремля.
«В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил её конкретные параметры. В частности, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе «КАМАЗа» для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны», - говорится в официальном сообщении на сайте администрации президента.
Отмечается, что помощь в Италию, если она потребуется, доставят самолетами Воздушно-космических сил Российской Федерации.
Ситуация в Италии, по состоянию на 21 марта, продолжает оставаться самой тяжелой в Европе. По данным местных властей, коронавирусом инфицированы свыше 42 тысяч итальянцев, за сутки показатель вырос на 4 480 человек. Зафиксирован новый рекорд смертельных исходов от коронавируса и выявленных случаев заражения. Число жертв выросло на 793 и составило 4 825 человек. С начала эпидемии в стране были инфицированы 53 тысячи 578 человек, включая выздоровевших и умерших.
О том, как живет сегодня закрытая на карантин Италия, читайте в материале «Фонтанки».