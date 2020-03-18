Дело историка Соколова об убийстве аспирантки СПбГУ завершено. Он хочет отказаться от адвоката

Дело направили в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По данным «Фонтанки», сегодня его должен подписать заместитель генерального прокурора Виктор Гринь.

«Бывший доцент обвиняется в убийстве и незаконном приобретении и хранении оружия», — говорится в релизе.

Следственный комитет завершил расследование дела историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве Анастасии Ещенко. В суд бывший доцент СПбГУ хочет пойти с новым защитником, прежний его не устраивает.

Соколова признали вменяемым, а убийство — совершенным без аффекта. Следствие критически отнеслось ко всем версиям защиты об эмоциональной взвинченности историка во время убийства. Эксперты установили, что Соколов хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает.



Соколова на предварительном следствии представлял адвокат Александр Почуев. По информации «Фонтанки», обвиняемый выражает настойчивое желание сменить защитника перед судебным процессом в связи со слабой позицией на предварительном следствии и частым появлением Почуева в эфирах ток-шоу. По мнению Соколова, адвокат больше времени уделял личным интересам, нежели отстаиванию интересов обвиняемого в период расследования. Сегодня Почуев примет участие в съемках очередной телепередачи.



К Соколову планируется предъявить гражданский иск о компенсации морального вреда. Как уточнила «Фонтанке» адвокат Александра Бакшеева, на предварительном следствии он не заявлялся. Ранее она сообщала, что исковые требования могут составить 10 миллионов рублей.

