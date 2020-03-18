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18.03.2020 12:24
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Дело историка Соколова об убийстве аспирантки СПбГУ завершено. Он хочет отказаться от адвоката

Следственный комитет завершил расследование дела историка Олега Соколова, обвиненного в убийстве Анастасии Ещенко. В суд бывший доцент СПбГУ хочет пойти с новым защитником, прежний его не устраивает.

О завершении расследования сообщила 18 марта пресс-служба СКР.

«Бывший доцент обвиняется в убийстве и незаконном приобретении и хранении оружия», — говорится в релизе.

Дело направили в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. По данным «Фонтанки», сегодня его должен подписать заместитель генерального прокурора Виктор Гринь.

Соколова признали вменяемым, а убийство — совершенным без аффекта. Следствие критически отнеслось ко всем версиям защиты об эмоциональной взвинченности историка во время убийства. Эксперты установили, что Соколов хроническим и временным психическим расстройством, слабоумием и иным болезненным состоянием психики в период преступления не страдал и в настоящее время не страдает.

Соколова на предварительном следствии представлял адвокат Александр Почуев. По информации «Фонтанки», обвиняемый выражает настойчивое желание сменить защитника перед судебным процессом в связи со слабой позицией на предварительном следствии и частым появлением Почуева в эфирах ток-шоу. По мнению Соколова, адвокат больше времени уделял личным интересам, нежели отстаиванию интересов обвиняемого в период расследования. Сегодня Почуев примет участие в съемках очередной телепередачи.

К Соколову планируется предъявить гражданский иск о компенсации морального вреда. Как уточнила «Фонтанке» адвокат Александра Бакшеева, на предварительном следствии он не заявлялся. Ранее она сообщала, что исковые требования могут составить 10 миллионов рублей.

По версии СК, в ноябре 2019 года Соколов застрелил Ещенко в своей квартире, расчленил труп и выбросил части тела в Мойку. Историк и аспирантка встречались несколько лет и якобы планировали вступить в брак.

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Комментарии (4)

Ig60
Минимум 18.За каждый год минус бутылка коньяка с меня
RemyMartin
Вангую - 8 лет общего режима
Выйдет по УДО.
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