«Мошеннический» отдел уголовного розыска готовит задержанной даме десяток эпизодов. По версии следствия, она выдавала себя за близкую к семьям пожилых петербурженок, после чего убеждала в кризис купить валюту. Заодно оказалось, что зовут ее не так как указано в паспорте.



Фото: "Фонтанка.ру"

По информации «Фонтанки», накануне, Выборгский районный суд Петербурга арестовал 44-летнюю Алексееву. Ей вменяется обман пенсионерки на 500 тысяч рублей. Причем схема, указанная в материалах дела, достаточно наглая.

По мнению оперативников, задержанная знакомилась с пожилыми возле отделений «Сбербанка» или в магазинах экономкласса, выдавая себя за старых знакомых их дочерей или родственников. Даже рассказывала, как якобы приходила к ним домой на праздники. Затем объясняла, что в наше неспокойное время надо переводить рубли в валюту, заходила к потерпевшим в квартиры и забирала сбережения. Наш собеседник в ГУ МВД уверен, что в ближайшее время Алексеевой будут предъявлены около десяти аналогичных эпизодов.

