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17.03.2020 08:46
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В Петербурге арестована охотница за старушками. Ее искали последние шесть лет

«Мошеннический» отдел уголовного розыска готовит задержанной даме десяток эпизодов. По версии следствия, она выдавала себя за близкую к семьям пожилых петербурженок, после чего убеждала в кризис купить валюту. Заодно оказалось, что зовут ее не так как указано в паспорте.

Фото: "Фонтанка.ру"

По информации «Фонтанки», накануне, Выборгский районный суд Петербурга арестовал 44-летнюю Алексееву. Ей вменяется обман пенсионерки на 500 тысяч рублей. Причем схема, указанная в материалах дела, достаточно наглая.

По мнению оперативников, задержанная знакомилась с пожилыми возле отделений «Сбербанка» или в магазинах экономкласса, выдавая себя за старых знакомых их дочерей или родственников. Даже рассказывала, как якобы приходила к ним домой на праздники. Затем объясняла, что в наше неспокойное время надо переводить рубли в валюту, заходила к потерпевшим в квартиры и забирала сбережения. Наш собеседник в ГУ МВД уверен, что в ближайшее время Алексеевой будут предъявлены около десяти аналогичных эпизодов.

Также установлено, что в 2014 году Алексеева сменила имя в паспорте – с Веры на Марию. С того времени она находится в розыске по Рязанской области и примерно за такие же истории. Кстати, в Твери ее также хочет видеть уголовный розыск. Не против с ней встретится сотрудники Самары. Ее помнят и в Москве, где она была осуждена к трем годам за похожее мошенничество.

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