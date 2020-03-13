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13.03.2020 15:11
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«Паровозик» из 8 «вагонов» собрался на Московском шоссе. Во главе — маршрутка

Маршрутка, пара грузовиков и микроавтобусов и несколько легковушек попали в массовую аварию на Московской трассе в Пушкинском районе Петербурга. Машины выстроились «паровозиком», но без пробки не обошлось.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла днем 13 марта на Московском шоссе, после магазина «Лента». В крайнем левом ряду столкнулись 8 транспортных средств. Во главе «паровозика» оказалась маршрутка № 688, за ней выстроились легковушка, грузопассажирский микроавтобус, грузовик, еще один микроавтобус, два легковых автомобиля, и замыкающим оказался самосвал.

Сильнее всех досталось Renault Duster и универсалу, которых зажало между самосвалом и одним из микроавтобусов. Обе машины серьезно пострадали, как спереди, так и сзади. О пострадавших среди людей не сообщается, скорых на месте также не видно. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информации об этом ДТП пока не поступало.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_12861649" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_12861649" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_12861649" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_12861649" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_12861649" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_12861649" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_12861649" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Движение по Московскому шоссе в направлении Москвы в районе места аварии затруднено. Но сильного затора, по данным «Яндекс.Пробок», не наблюдается.

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