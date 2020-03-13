Маршрутка, пара грузовиков и микроавтобусов и несколько легковушек попали в массовую аварию на Московской трассе в Пушкинском районе Петербурга. Машины выстроились «паровозиком», но без пробки не обошлось.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», авария произошла днем 13 марта на Московском шоссе, после магазина «Лента». В крайнем левом ряду столкнулись 8 транспортных средств. Во главе «паровозика» оказалась маршрутка № 688, за ней выстроились легковушка, грузопассажирский микроавтобус, грузовик, еще один микроавтобус, два легковых автомобиля, и замыкающим оказался самосвал.