Facebook и Twitter заявили, что удалили сотни аккаунтов, связанных с Россией

Социальные сети Facebook и Twitter заявили, что удалили связанные с Россией аккаунты, которые якобы вмешивались в выборы в США. Таких насчитали более трехсот.



Как 13 марта сообщил на своей странице глава отдела безопасности Facebook Натаниэль Глэйхер, были удалены 49 учетных записей Facebook, 69 сообществ и 85 учетных записей Instagram, причастных к иностранному вмешательству. По его словам, эти страницы использовались гражданами в Гане, Нигерии от имени лиц в России для публикации новостей о США.

