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13.03.2020 08:47
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Facebook и Twitter заявили, что удалили сотни аккаунтов, связанных с Россией

Социальные сети Facebook и Twitter заявили, что удалили связанные с Россией аккаунты, которые якобы вмешивались в выборы в США. Таких насчитали более трехсот.

Как 13 марта сообщил на своей странице глава отдела безопасности Facebook Натаниэль Глэйхер, были удалены 49 учетных записей Facebook, 69 сообществ и 85 учетных записей Instagram, причастных к иностранному вмешательству. По его словам, эти страницы использовались гражданами в Гане, Нигерии от имени лиц в России для публикации новостей о США.

Twitter заявила, что удалила 71 аккаунт, действовавший также из Ганы и Нигерии, но связанный с Россией. Каждый из этих аккаунтов, как утверждает соцсеть, «пытался сеять раздор, вступая в диалоги по социальным вопросам, расовому вопросу и гражданским правам», отметили в соцсети.

В США ранее «российское дело» расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер. После двухлетнего расследования Мюллер в 2019 году обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США в 2016 году (Москва это опровергает), но не нашел свидетельств «сговора» Трампа с Россией, наличие которого опровергали не только в Кремле, но и в Белом доме.

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Комментарии (3)

VKuser773724
Вывод только один: "Не надо пользоваться этими "соцсетями" и регистрировать свои аккаунты. Ибо любое подозрение может быт поводом для преследования за пределами России, удаление аккаунтов, возможно арест в любой третьей стране. Примеры уже есть.
Жора  
Зато на Фонтанке рай для кремлеботов.
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