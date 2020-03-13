Facebook и Twitter заявили, что удалили сотни аккаунтов, связанных с Россией
Социальные сети Facebook и Twitter заявили, что удалили связанные с Россией аккаунты, которые якобы вмешивались в выборы в США. Таких насчитали более трехсот.
Как 13 марта сообщил на своей странице глава отдела безопасности Facebook Натаниэль Глэйхер, были удалены 49 учетных записей Facebook, 69 сообществ и 85 учетных записей Instagram, причастных к иностранному вмешательству. По его словам, эти страницы использовались гражданами в Гане, Нигерии от имени лиц в России для публикации новостей о США.
Twitter заявила, что удалила 71 аккаунт, действовавший также из Ганы и Нигерии, но связанный с Россией. Каждый из этих аккаунтов, как утверждает соцсеть, «пытался сеять раздор, вступая в диалоги по социальным вопросам, расовому вопросу и гражданским правам», отметили в соцсети.
В США ранее «российское дело» расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер. После двухлетнего расследования Мюллер в 2019 году обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США в 2016 году (Москва это опровергает), но не нашел свидетельств «сговора» Трампа с Россией, наличие которого опровергали не только в Кремле, но и в Белом доме.