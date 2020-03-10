На сайте Classic Driver, специализирующемся на классических автомобилях, на продажу выставлен, пожалуй, самый необычный Bugatti Veyron. В отличие от остальных автомобилей этой модели, он не способен не то что развить положенные Veyron «по паспорту» 407 км/ч, но и вообще двигаться. Зато и стоит всего около 17 тысяч евро.



Скорее всего, этот объект можно назвать скульптурой из дерева, считает Caradisiac. При этом его автор приложил все старания, чтобы быть как можно ближе к оригиналу. Точно воспроизведены в дереве все размеры машины как снаружи, так и внутри. Даже двери открываются, и можно сесть в салон.