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10.03.2020 21:44
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На продажу выставили уникальный Bugatti Veyron, который никогда никуда не поедет

Скриншот с сайта&nbsp;Classic Driver
Скриншот с сайта Classic Driver

На сайте Classic Driver, специализирующемся на классических автомобилях, на продажу выставлен, пожалуй, самый необычный Bugatti Veyron. В отличие от остальных автомобилей этой модели, он не способен не то что развить положенные Veyron «по паспорту» 407 км/ч, но и вообще двигаться. Зато и стоит всего около 17 тысяч евро.

Скорее всего, этот объект можно назвать скульптурой из дерева, считает Caradisiac. При этом его автор приложил все старания, чтобы быть как можно ближе к оригиналу. Точно воспроизведены в дереве все размеры машины как снаружи, так и внутри. Даже двери открываются, и можно сесть в салон.

«Деревянный объект в стиле Bugatti Veyron (материал - тиковое дерево)» - под таким названием эта «скульптура» выставлена на продажу в разделе для коллекционеров. Продает «объект» автомобильный старьевщик Oldtimer Daniel Boss из города Хайльбронна в Германии. Из подробностей о происхождении странного деревянного «Вейрона» приводится только туманная информация: «изготовлено по заказу для частной коллекции».

Судя по всему, в частной коллекции для столь крупного «объекта» места не нашлось, и его сдали на продажу в автомобильную скупку Даниэла Босса. Так единственный в мире деревянный Bugatti Veyron в натуральную величину оказался выставленным на международном сайте для любителей автомобильной старины и экзотики Classic Driver.

Для поклонников Bugatti чуть менее 17 тысяч евро, которые просят за «скульптуру», не такие уж большие деньги. Ведь настоящий Veyron стоил от 1,2 миллиона евро, да и подержанные обойдутся не в одну сотню тысяч.

Скриншот с сайта&nbsp;Classic Driver
Скриншот с сайта Classic Driver

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