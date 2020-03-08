Путин о двоевластии: Я не буду создавать систему, которая будет губительна для России

Президент России Владимир Путин в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия» заверил, что не будет для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в РФ, которая будет для неё неприемлема или губительна.

Глава государства опроверг слухи об альтернативных и параллельных органах власти, которые якобы могут появиться, и в качестве примера привёл наделение дополнительными функциями Госсовета.

«Считаю это абсолютно неприемлемым. Я понимаю, что, если честно сказать, я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны абсолютно губительно», — заявил Путин.