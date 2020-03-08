FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +2
67.52р75.84р
08.03.2020 15:15
12
Печать

Путин о двоевластии: Я не буду создавать систему, которая будет губительна для России

Президент России Владимир Путин в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия» заверил, что не будет для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в РФ, которая будет для неё неприемлема или губительна.

Глава государства опроверг слухи об альтернативных и параллельных органах власти, которые якобы могут появиться, и в качестве примера привёл наделение дополнительными функциями Госсовета.

«Считаю это абсолютно неприемлемым. Я понимаю, что, если честно сказать, я смогу контролировать ситуацию таким образом, чтобы она была стабильной. Но создавать ситуацию двоевластия на будущее, на перспективу для страны абсолютно губительно», — заявил Путин.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (12)

Kezevo
Даёшь в каждой квартире по ядерной ракете к концу срока суперсверхлидера
dragvs
Одно понятно, с Путиным страна процветать не будет.
SNOW
Если честно сказать, а не как обычно.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний