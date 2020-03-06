ОПЕК рекомендовали усилить сокращения нефтедобычи до конца года

Главы стран ОПЕК после официального заседания провели дополнительные консультации, по итогам которых решили рекомендовать усилить текущие сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+ на весь 2020 год, а не только на второй квартал текущего года, как было предложено ранее, говорится в пресс-релизе ОПЕК.



"В связи с развитием рынка и после 178-го внеочередного заседания ОПЕК, проведенного в четверг, главы делегаций конференции ОПЕК провели дополнительные консультации и решили рекомендовать продление срока действия предлагаемой дополнительного сокращения добычи на 1,5 млн б/с до конца 2020 года вместо рекомендации о сокращении до 30 июня 2020 года", - говорится в заявлении ОПЕК.