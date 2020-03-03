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03.03.2020 19:30
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Матвиенко предложила объявить конкурс на название для полуострова в Петербурге, который застроит Минобороны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает провести конкурс на выбор названия для полуострова в Петербурге, где построят вторую очередь филиала пансиона воспитанниц Минобороны. Как пишет РИА «Новости», об этом она заявила 3 марта на первом заседании попечительского совета филиала учебного заведения.

«Я думаю, может быть, объявить конкурс. Мне не нравится безымянный полуостров, он должен получить какое-то имя. Может быть, объявить конкурс среди воспитанниц, среди петербуржцев, чтобы его красиво назвать? <...> Это не столь ценная территория, не историческая часть города... Давайте сделаем красивое название», — цитирует агентство слова Матвиенко.

Напомним, безымянный полуостров, на котором планируют строить вторую очередь учебного заведения, расположен неподалеку от острова Бычий, где находится основной комплекс пансиона. Их собираются соединить крытым мостом-переходом длиной 90 метров. Напомним, «Фонтанка» подробно писала о том, кто и как будет учиться в военном аналоге дореволюционного Института благородных девиц.

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Комментарии (8)

hmjo
Площадь этого Бычьего острова такова, что на нем еле поместилось всего-лишь одно здание. Который Ротенберг строил для академии дзюдо, а потом передал минобороны для пансиона благородных девиц. Где там еще что-либо застраивать можно? Где там на этом крохотном острове Матвиенко нашла полуостровы? Мысы этого острова?
dedmoroz_5e4d8827384c2
Остров Парус Надежды.
idiot
Путинайленд
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