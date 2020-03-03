Матвиенко предложила объявить конкурс на название для полуострова в Петербурге, который застроит Минобороны
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает провести конкурс на выбор названия для полуострова в Петербурге, где построят вторую очередь филиала пансиона воспитанниц Минобороны. Как пишет РИА «Новости», об этом она заявила 3 марта на первом заседании попечительского совета филиала учебного заведения.
«Я думаю, может быть, объявить конкурс. Мне не нравится безымянный полуостров, он должен получить какое-то имя. Может быть, объявить конкурс среди воспитанниц, среди петербуржцев, чтобы его красиво назвать? <...> Это не столь ценная территория, не историческая часть города... Давайте сделаем красивое название», — цитирует агентство слова Матвиенко.
Напомним, безымянный полуостров, на котором планируют строить вторую очередь учебного заведения, расположен неподалеку от острова Бычий, где находится основной комплекс пансиона. Их собираются соединить крытым мостом-переходом длиной 90 метров. Напомним, «Фонтанка» подробно писала о том, кто и как будет учиться в военном аналоге дореволюционного Института благородных девиц.