Матвиенко предложила объявить конкурс на название для полуострова в Петербурге, который застроит Минобороны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает провести конкурс на выбор названия для полуострова в Петербурге, где построят вторую очередь филиала пансиона воспитанниц Минобороны. Как пишет РИА «Новости», об этом она заявила 3 марта на первом заседании попечительского совета филиала учебного заведения.



«Я думаю, может быть, объявить конкурс. Мне не нравится безымянный полуостров, он должен получить какое-то имя. Может быть, объявить конкурс среди воспитанниц, среди петербуржцев, чтобы его красиво назвать? <...> Это не столь ценная территория, не историческая часть города... Давайте сделаем красивое название», — цитирует агентство слова Матвиенко.

