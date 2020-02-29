В кафе в Ульянке ночью разнимали восьмерых

Полиция возбудила уголовное дело после ночной потасовки в Кировском районе Петербурга. В конфликте участвовали восемь человек.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ночь на 29 февраля их сотрудники приехали к кафе на улице Генерала Симоняка. До того на пульт дежурного поступила заявка о массовой драке. Прибыв на место, полицейские разняли дерущихся. Конфликт происходил в режиме «фейр-плей», без оружия.



Двоим, 36-летнему мужчине и 42-летней женщине, пришлось обратиться за помощью к медикам. Оба получили лёгкие травмы и сейчас находятся дома. Остальных доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

