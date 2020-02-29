Движение по Косыгина возобновили после реконструкции канализационных сетей
Петербургский Водоканал 29 февраля завершил реконструкцию канализационных сетей и строительство шахты тоннельного коллектора в районе пересечения проспекта Наставников и проспекта Косыгина.
«Действовавшее на период строительства ограничение движения транспорта по пр. Косыгина от ул. Коммуны до пр. Наставников снято. Оставшиеся строительно-монтажные работы будут выполнены без ограничения дорожного движения», — отметили на предприятии.
Предполагается, что работы улучшат качество водоотведения в школах и больницах Ржевки, новых жилых кварталов на востоке города, а также промышленных объектах как части Красногвардейского района города, так и Всеволожского района области.
В процессе реконструкции были переложены 1000 метров сети бытовой канализации диаметром от 900 до 1134 мм с увеличением диаметра до 1500–1700 мм по пр. Косыгина и пр. Наставников, а также построена шахта тоннельного коллектора с глубиной заложения 8 м.
Работы по проекту должны были быть закончены в июне 2019 года, но заняли длительный период в связи с банкротством в марте 2019-го бывшего подрядчика предприятия ЗАО «СЗТСС». Приостановление работ с сохранением ограничения движения по пр. Косыгина вызывало недовольство жителей и автомобилистов.
Для разрешения ситуации в ноябре Водоканал заключил договор с подрядчиком ООО «Бивер» на выполнение незавершенных строительно-монтажных работ. На данный момент выполнено первичное благоустройство строительных площадок.
Полное восстановление дорожного покрытия обещают выполнить до 30 июля.