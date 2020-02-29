Движение по Косыгина возобновили после реконструкции канализационных сетей

Петербургский Водоканал 29 февраля завершил реконструкцию канализационных сетей и строительство шахты тоннельного коллектора в районе пересечения проспекта Наставников и проспекта Косыгина.



«Действовавшее на период строительства ограничение движения транспорта по пр. Косыгина от ул. Коммуны до пр. Наставников снято. Оставшиеся строительно-монтажные работы будут выполнены без ограничения дорожного движения», — отметили на предприятии.



Предполагается, что работы улучшат качество водоотведения в школах и больницах Ржевки, новых жилых кварталов на востоке города, а также промышленных объектах как части Красногвардейского района города, так и Всеволожского района области.

