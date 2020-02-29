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29.02.2020 13:09
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На Васильевском острове ищут стрелка. Подозреваемый — известный по своим акциям и штрафам торговец

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после стрельбы на Васильевском острове. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным «Фонтанки», накануне ночью в полицию обратился 48-летний не зарегистрированный в Петербурге мужчина, приехавший из соседней республики. Он рассказал, что около шести часов вечера в четверг у дома 33 по улице Одоевского поймал пулю. Произошло это так — на улице заявитель поссорился со знакомым, тот не стал церемониться, выхватил пистолет и выстрелил в оппонента. Возбуждено уголовное дело, стрелка ищут. «Фонтанке» удалось узнать, что пострадавший назвал имя обидчика — Виорел Липка.

На Васильевском острове, да и в Петербурге, его знают хорошо как торговца, который периодически устраивает акции — раздаёт яблоки или сладкую вату. Кроме этого, он и его жена неоднократно привлекались к штрафам за организацию несанкционированной торговли. В один из рейдов Липка демонстративно прыгнул под машину.

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