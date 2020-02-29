На Васильевском острове ищут стрелка. Подозреваемый — известный по своим акциям и штрафам торговец

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после стрельбы на Васильевском острове. Об этом 29 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным «Фонтанки», накануне ночью в полицию обратился 48-летний не зарегистрированный в Петербурге мужчина, приехавший из соседней республики. Он рассказал, что около шести часов вечера в четверг у дома 33 по улице Одоевского поймал пулю. Произошло это так — на улице заявитель поссорился со знакомым, тот не стал церемониться, выхватил пистолет и выстрелил в оппонента. Возбуждено уголовное дело, стрелка ищут. «Фонтанке» удалось узнать, что пострадавший назвал имя обидчика — Виорел Липка.