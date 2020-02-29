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29.02.2020 11:13
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800 росгвардейцев, бронеавтомобиль «Тигр» и снайперы. На марш памяти Немцова призвали небывалое количество силовиков

Силовые структуры активно готовятся к согласованному маршу памяти Бориса Немцова в Петербурге. В кулуарах ведомств говорят о небывалом «призыве» на рядовое массовое мероприятие. Утром 29 февраля на Манежной площади был замечен бронеавтомобиль «Тигр» и пара снайперов на одном из домов.

Как рассказал «Фонтанке» собеседник в правоохранительных органах, для обеспечения порядка на марше, который начнётся сегодня в полдень у «Горьковской» и завершится на Троицкой площади, привлекли около 800 сотрудников Росгвардии. При этом силовики вызвали подмогу из Петрозаводска.

Накануне в центре Петербурга была замечена колонна спецтехники с 10-м регионом (Карелия) на регистрационных знаках. Среди них были автозаки и многоцелевой «Тигр», который, к слову, утром уже был замечен на Манежной площади, как и снайперы на крыше дома на Итальянской.

Фото: «Фонтанка.ру»

В районе Троицкой площади корреспондент «Фонтанки» видит поставленные рамки, снегоуборочную технику и заборы.

В районе Троицкой площади корреспондент «Фонтанки» видит поставленные рамки, снегоуборочную технику и заборы.&nbsp;<br>
В районе Троицкой площади корреспондент «Фонтанки» видит поставленные рамки, снегоуборочную технику и заборы. 
Фото: Михаил Огнев
В районе Троицкой площади корреспондент «Фонтанки» видит поставленные рамки, снегоуборочную технику и заборы.&nbsp;<br>
В районе Троицкой площади корреспондент «Фонтанки» видит поставленные рамки, снегоуборочную технику и заборы. 
Фото: Михаил Огнев
В районе Троицкой площади корреспондент «Фонтанки» видит поставленные рамки, снегоуборочную технику и заборы.&nbsp;<br>
В районе Троицкой площади корреспондент «Фонтанки» видит поставленные рамки, снегоуборочную технику и заборы. 
Фото: Михаил Огнев
В районе Троицкой площади корреспондент «Фонтанки» видит поставленные рамки, снегоуборочную технику и заборы.&nbsp;<br>
В районе Троицкой площади корреспондент «Фонтанки» видит поставленные рамки, снегоуборочную технику и заборы. 
Фото: Михаил Огнев
В районе Троицкой площади корреспондент «Фонтанки» видит поставленные рамки, снегоуборочную технику и заборы.&nbsp;<br>
В районе Троицкой площади корреспондент «Фонтанки» видит поставленные рамки, снегоуборочную технику и заборы. 
Фото: Михаил Огнев
В районе Троицкой площади корреспондент «Фонтанки» видит поставленные рамки, снегоуборочную технику и заборы.&nbsp;<br>
В районе Троицкой площади корреспондент «Фонтанки» видит поставленные рамки, снегоуборочную технику и заборы. 
Фото: Михаил Огнев
В районе Троицкой площади корреспондент «Фонтанки» видит поставленные рамки, снегоуборочную технику и заборы.&nbsp;<br>
В районе Троицкой площади корреспондент «Фонтанки» видит поставленные рамки, снегоуборочную технику и заборы. 
Фото: Михаил Огнев

Источник также отметил, что «гости» из регионов недовольны организацией. Якобы три дня бойцы ОМОНа провели в промёрзшей спецтехнике без доступа к тёплым кроватям.

Политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на мосту в центре Москвы. Исполнителем признан Заур Дадаев, которого осудили на 20 лет. Соучастники преступления получили сроки от 11 до 19 лет. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. В настоящее время он находится в розыске. Заказчик преступления не установлен.

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Комментарии (10)

Fox116
Только памперсы зря переводят, космонавты!Масло уже разлито..
idiot
Секуритате то зачем? Для верности повтора судьбы одного румына?
krasnonosov
"Девять граммов горячие,
Как вам тесно в стволах!
Мы на мушках корячились,
Словно как на колах.
Нам — добежать до берега, до цели,
Но свыше, с вышек, всё предрешено:
Там у стрелков мы дрыгались в прицеле —
Умора просто, до чего смешно." (с) В.С. Высоцкий
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