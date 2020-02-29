Силовые структуры активно готовятся к согласованному маршу памяти Бориса Немцова в Петербурге. В кулуарах ведомств говорят о небывалом «призыве» на рядовое массовое мероприятие. Утром 29 февраля на Манежной площади был замечен бронеавтомобиль «Тигр» и пара снайперов на одном из домов.



Как рассказал «Фонтанке» собеседник в правоохранительных органах, для обеспечения порядка на марше, который начнётся сегодня в полдень у «Горьковской» и завершится на Троицкой площади, привлекли около 800 сотрудников Росгвардии. При этом силовики вызвали подмогу из Петрозаводска.

