Евробиржи рухнули более чем на 3% из-за коронавивруса

Европейские рынки акций сильно снизились по итогам торгов 27 фвраля на новостях о распространении коронавируса за пределами Китая.



Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов опустился на 3,75% - до 389,45 пункта. Германский DAX потерял 3,19%, французский CAC 40 - 3,32%, британский FTSE 100 - 3,5%. Испанский индикатор IBEX 35 и итальянский FTSE MIB снизились на 3,55% и на 2,66% соответственно.

Инвесторы продолжают следить за ростом числа заражения коронавирусом за пределами Китая. На утро 27 февраля в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 3,53 тыс., увеличившись за сутки на 627 выявленных случаев заболевания. С декабря число жертв коронавируса в Китае составило 2,744 тыс. человек, зарегистрировано 78,497 тыс. случаев заболевания.