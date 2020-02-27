В Доме архитектора воспитанники интернатов и детдомов представят на выставке свой взгляд на архитектуру

Выставка станет подведением итогов II Межрегионального открытого детского творческого конкурса «Дом, в котором мы живём», организатором которого стали Центр реабилитации детей-сирот и бывших воспитанников школ-интернатов и Союз архитекторов. В нём приняли участие воспитанники более чем 20 детских госучреждений Петербурга и Ленобласти от 7 до 18 лет.

В Доме архитектора 28 февраля начнёт работу выставка, на которой представлены работы воспитанников интернатов, детдомов и подопечных центров содействия семейному развитию города и области.

На конкурс ребята представили рисунки на темы: «Архитектурный портрет моего района», «Архитектурный портрет Санкт-Петербурга», «Архитектурный дизайн территории детского дома». Причём детям было предложено отразить в своих работах не только историческое архитектурное прошлое или настоящее своего города, поселения, улицы и детского дома, но и заглянуть в будущее и дать волю своим фантазиям.



Голосование проходило в Сети. Его итоги и подведут на открытии выставки, которая будет работать до 13 марта включительно. Вход свободный.

