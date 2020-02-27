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27.02.2020 21:15
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Собаки искали наркотики и взрывчатку в пассажирских автобусах из Петербурга

В рейде по борьбе с нарушениями в сфере пассажирских перевозок 27 февраля впервые приняли участие кинологи со служебными собаками, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Управления по транспорту Ленинградской области.

Проверки проходили на Киевском шоссе (трасса Санкт-Петербург — Псков) в Гатчинском районе, это был 15-й рейд с начала года. Межведомственная комиссия проверила 15 транспортных средств, включая большие автобусы, работающие на международных маршрутах до Одессы, Киева и Варшавы. Один автобус эвакуировали на спецстоянку, поскольку у шофёра не оказалось водительского удостоверения.

Фото: Управление по транспорту Ленобласти
Фото: Управление по транспорту Ленобласти
Фото: Управление по транспорту Ленобласти
Фото: Управление по транспорту Ленобласти
Фото: Управление по транспорту Ленобласти

Собаки несколько раз реагировали на медицинские аптечки, наркотических и взрывчатых вещества в багаже пассажиров не нашли. Тем не менее в рамках борьбы с нелегальными перевозчиками Управление по транспорту намерено продолжать сотрудничать с кинологами, сообщил замначальника Михаил Присяжнюк.

«Это приобретает особенную актуальность в преддверии летнего наплыва туристов в Санкт-Петербург из-за международных футбольных матчей», – сказал он.

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