Собаки искали наркотики и взрывчатку в пассажирских автобусах из Петербурга
В рейде по борьбе с нарушениями в сфере пассажирских перевозок 27 февраля впервые приняли участие кинологи со служебными собаками, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Управления по транспорту Ленинградской области.
Проверки проходили на Киевском шоссе (трасса Санкт-Петербург — Псков) в Гатчинском районе, это был 15-й рейд с начала года. Межведомственная комиссия проверила 15 транспортных средств, включая большие автобусы, работающие на международных маршрутах до Одессы, Киева и Варшавы. Один автобус эвакуировали на спецстоянку, поскольку у шофёра не оказалось водительского удостоверения.
Собаки несколько раз реагировали на медицинские аптечки, наркотических и взрывчатых вещества в багаже пассажиров не нашли. Тем не менее в рамках борьбы с нелегальными перевозчиками Управление по транспорту намерено продолжать сотрудничать с кинологами, сообщил замначальника Михаил Присяжнюк.
«Это приобретает особенную актуальность в преддверии летнего наплыва туристов в Санкт-Петербург из-за международных футбольных матчей», – сказал он.