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27.02.2020 12:03
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Один из главных часовых салонов мира — Женевский — отменен из-за коронавируса

Фонд высокого часового искусства (FHH) 27 февраля сделал объявление об отмене одного из двух главных часовых мероприятий — салона в Женеве, который должен был пройти 25–29 апреля. Как отмечает «Коммерсант», в этом году мероприятие включало в себя не только сам салон для профессионалов индустрии, но и серию выставок и показов в городе под общим названием Watches & Wonders Geneva.

«FHH разделяет разочарование, вызванное отменой салона, но искренне уверен, что речь идет о наиболее ответственном решении в современном контексте»,— говорится в коммюнике организаторов.

Фонд оптимистично смотрел на возможность проведения салона до того, как эпидемия по коронавирусу докатилась до Италии и первый зарегистрированный случай был зарегистрирован в самой Швейцарии.

Теперь профессионалы часового дела ждут решения оргкомитета Базельского часового салона, который намечен на 29 апреля – 5 мая.

Напомним, случаи заражения коронавирусом COVID-19 были впервые зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Позднее инфицированные были обнаружены более чем в 40 странах, в том числе в России. По данным властей, в Китае от вируса погибло более 2,7 тыс. человек, выздоровело более 32 тыс. человек, заразилось свыше 78 тыс.

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Комментарии (1)

Snaky
Нее, крестный бег по ЗСД не отменят. :))
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