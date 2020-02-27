Один из главных часовых салонов мира — Женевский — отменен из-за коронавируса

Фонд высокого часового искусства (FHH) 27 февраля сделал объявление об отмене одного из двух главных часовых мероприятий — салона в Женеве, который должен был пройти 25–29 апреля. Как отмечает «Коммерсант», в этом году мероприятие включало в себя не только сам салон для профессионалов индустрии, но и серию выставок и показов в городе под общим названием Watches & Wonders Geneva.



«FHH разделяет разочарование, вызванное отменой салона, но искренне уверен, что речь идет о наиболее ответственном решении в современном контексте»,— говорится в коммюнике организаторов.

