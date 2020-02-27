Стрельба в Новинке привела полицию в баню с наркотиками. Задержаны двое петербуржцев с винтовками и пулеметом

Полиция Тосненского района Ленинградской области приехала на звуки стрельбы в деревню Новинка. Там они нашли двух петербуржцев с оружием и вещества, похожие на наркотики.

Как сообщает 47News 27 февраля, сообщение о перестрелке поступило в полицию накануне днем. На Большой улице в Новинке сотрудники нашли двух развлекавших себя стрельбой мужчин в возрасте 29 и 30 лет. Сперва у них изъяли пневматическую винтовку и охолощённый пистолет-пулемет, затем пошли осматривать строения на загородном участке. Значительное нашли в бане, на экспертизу отправили стеклянные колбы и мешок с белым порошком.