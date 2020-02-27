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27.02.2020 10:40
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Стрельба в Новинке привела полицию в баню с наркотиками. Задержаны двое петербуржцев с винтовками и пулеметом

Полиция Тосненского района Ленинградской области приехала на звуки стрельбы в деревню Новинка. Там они нашли двух петербуржцев с оружием и вещества, похожие на наркотики.

Как сообщает 47News 27 февраля, сообщение о перестрелке поступило в полицию накануне днем. На Большой улице в Новинке сотрудники нашли двух развлекавших себя стрельбой мужчин в возрасте 29 и 30 лет. Сперва у них изъяли пневматическую винтовку и охолощённый пистолет-пулемет, затем пошли осматривать строения на загородном участке. Значительное нашли в бане, на экспертизу отправили стеклянные колбы и мешок с белым порошком.

Один из задержанных семь лет назад был осужден по наркотической статье. Как уточняют в ГУ МВД, решение о возбуждении уголовного дела пока не принято.

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Комментарии (2)

sektor7
В мешке мука. Масленица же.
Andrey Sokolov
В итоге пневматическая винтовка превратилась в винтовки, а ППШ в пулемет.
Как я люблю жареные заголовки у Фонтанки.
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