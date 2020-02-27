Российские военные парашютисты будут тренироваться на шлемах виртуальной реальности

30 комплектов VR-шлемов для отработки прыжков с парашютом поступят на вооружение российской армии в ближайшие две недели. Об этом пишет РИА Новости 27 февраля со ссылкой на компанию-разработчика Man & Technologies lab.



Всего выпущено 30 комплектов, в каждый из которых входят шлем Odin, две базовых лазерных станции, два манипулятора и ПО. Их стоимость начинается с порядка 90 тысяч рублей за комплект.



Шлем виртуальной реальности Odin был выпущен для Воздушно-десантных войск РФ. И дизайн, и его внутренности разработаны российскими инженерами на базе программной платформы DEUS.

