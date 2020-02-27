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27.02.2020 10:34
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Российские военные парашютисты будут тренироваться на шлемах виртуальной реальности

30 комплектов VR-шлемов для отработки прыжков с парашютом поступят на вооружение российской армии в ближайшие две недели. Об этом пишет РИА Новости 27 февраля со ссылкой на компанию-разработчика Man & Technologies lab.

Всего выпущено 30 комплектов, в каждый из которых входят шлем Odin, две базовых лазерных станции, два манипулятора и ПО. Их стоимость начинается с порядка 90 тысяч рублей за комплект.

Шлем виртуальной реальности Odin был выпущен для Воздушно-десантных войск РФ. И дизайн, и его внутренности разработаны российскими инженерами на базе программной платформы DEUS.

«VR-шлем весит 340 граммов, обладает разрешением 4K, обзором в 110 градусов и лазерной системой трекинга Horus».

Шлем является частью тренажера, на котором учащиеся военных заведений и военнослужащие отрабатывают десантирование в зоны боевых действий.

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