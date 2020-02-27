На бесхозной дороге под Красным Селом, которая давно требует ремонта, но чиновники двух регионов «футболят» её друг другу, произошло серьёзное ДТП. Вечером 26 февраля легковой автомобиль вылетел там в кювет, водитель была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, сообщает паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте».

«Фонтанка» уже рассказывала об этой несчастной дороге, соединяющей Красное Село и Виллози. Чиновники и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области заявляют, что дорога не состоит на балансе их региона. «Ленавтодор» предоставил кадастровую карту, на которой видно, что дорога входит в границы Петербурга. Комитет по благоустройству Петербурга заявил, что подготовил все необходимые технические документы для приема этого участка дороги на содержание, но со стороны Ленобласти никаких действий для передачи совершено не было.

Администрация «Транспортного коллапса» ведёт активную переписку с чиновниками. В последнем ответе администрация Красносельского района пообещала, что «в 2020 году будет осуществляться содержание (уборка мусора, подметание и снегоочистка проезда)». «Данный проезд учтён в адресной программе по ремонту проездов не имеющих ведомственной принадлежности на 2021 год. В случае если данный участок до начала агротехнического периода 2021 года не будет учтён в Постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 17 марта 2011 года N 300, администрацией будут выполнены работы по ямочному ремонту при условии выделения финансирования», – цитировал паблик ответ района. Чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки, местные жители собираются перекрывать трассу.