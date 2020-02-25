Rolls-Royce догадался, чего не хватает его клиентам. Это собственная соцсеть

Клиенты британской компании Rolls-Royce Motors, являющейся подразделением немецкого концерна BMW, кажется, имеют в этой жизни все, включая супердорогие автомобили. Но теперь у них есть еще кое-что сверх того – собственная эксклюзивная социальная сеть.



Закрытая соцсеть для владельцев RR носит название Whispers («Шепоты» или «Слухи»), сообщает компания в своем пресс-релизе 25 февраля. Задача ее в том, чтобы предоставить владельцам роскошных автомобилей столь же роскошные услуги, открыть VIP-доступ к неординарным событиям, вроде вручения «Грэмми», ну и естественно, к презентациям новинок Rolls-Royce. Через Whispers можно совершать покупки (конечно, в самых роскошных магазинах), заказывать частные туры и сафари, билеты в первый ряд в ведущих мировых театрах, эксклюзивный отдых и так далее. Соцсеть обещает также возможность автовладельцам «безопасно общаться друг с другом» – впрочем, как и любая соцсеть.