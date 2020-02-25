Полиция Петербурга готовится к разгону слушателей на процессе по делу «Сети»

Полицейские планируют признать собравшихся у здания 224-го гарнизонного военного суда участниками несанкционированной акции и предупредить о возможных задержаниях. Петербуржцы пришли в качестве слушателей на процесс по делу «Сети».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Мама Виктора Филинкова автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Отец Юлия Бояршинова (в центре) автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Как передает корреспондент «Фонтанки», вечером 25 февраля судебные приставы перекрыли вход в суд и прекратили допуск посетителей в 224-й военсуд. Десятки человек на улице скандируют «Запускай!» и «Свободу политзаключенным». Групповые артикуляции помогают хоть как-то согреться — горожане стоят в очереди с двух часов дня. Те же лозунги произносят слушатели, попавшие в здание.



Приставы вызвали полицейскую подмогу. Наряды дежурят перед судом в полной «разгоночной» готовности, разве что не хватает омоновцев. На площади Труда корреспондент «Фонтанки» насчитал девять автомобилей полиции различной вместимости и десятки сотрудников.

автор видео Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Толпа «считала» пару подозрительных личностей. Мужчины в спортивной одежде фотографируют слушателей и отчитываются по телефону. Судя по отрывочным репликам, на том конце провода информацию принимает Центр «Э».

Полицейские из подразделений по охране общественного порядка перешли к обсуждению идеи признать слушателей митингующими и для начала объявить о незаконности собрания. Мегафон у сотрудников наготове.

автор видео Михаил Огнев, Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Заседание было запланировано на 15.00. Оно откладывается якобы из-за опоздания судей Второго западного окружного суда, которые проводят процесс в выездном режиме и ездят из Москвы.

По делу «Сети» судят Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Их считают участниками террористического сообщества. По версии обвинения, молодые люди планировали свергнуть власть. Они отрицают подготовку к вооруженному мятежу.