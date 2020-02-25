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Общество

25.02.2020 17:42
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Полиция Петербурга готовится к разгону слушателей на процессе по делу «Сети»

Полицейские планируют признать собравшихся у здания 224-го гарнизонного военного суда участниками несанкционированной акции и предупредить о возможных задержаниях. Петербуржцы пришли в качестве слушателей на процесс по делу «Сети».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Мама&nbsp; Виктора Филинкова
Мама  Виктора Филинковаавтор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Отец Юлия Бояршинова (в центре)
Отец Юлия Бояршинова (в центре)автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишловавтор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишловавтор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Как передает корреспондент «Фонтанки», вечером 25 февраля судебные приставы перекрыли вход в суд и прекратили допуск посетителей в 224-й военсуд. Десятки человек на улице скандируют «Запускай!» и «Свободу политзаключенным». Групповые артикуляции помогают хоть как-то согреться — горожане стоят в очереди с двух часов дня. Те же лозунги произносят слушатели, попавшие в здание.

Приставы вызвали полицейскую подмогу. Наряды дежурят перед судом в полной «разгоночной» готовности, разве что не хватает омоновцев. На площади Труда корреспондент «Фонтанки» насчитал девять автомобилей полиции различной вместимости и десятки сотрудников.

автор видео&nbsp;Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Толпа «считала» пару подозрительных личностей. Мужчины в спортивной одежде фотографируют слушателей и отчитываются по телефону. Судя по отрывочным репликам, на том конце провода информацию принимает Центр «Э».

Полицейские из подразделений по охране общественного порядка перешли к обсуждению идеи признать слушателей митингующими и для начала объявить о незаконности собрания. Мегафон у сотрудников наготове.

автор видео&nbsp;Михаил Огнев,&nbsp;Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Заседание было запланировано на 15.00. Оно откладывается якобы из-за опоздания судей Второго западного окружного суда, которые проводят процесс в выездном режиме и ездят из Москвы.

По делу «Сети» судят Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. Их считают участниками террористического сообщества. По версии обвинения, молодые люди планировали свергнуть власть. Они отрицают подготовку к вооруженному мятежу.

Расследование дела «Сети» в Петербурге и Пензе сопровождалось заявлениями фигурантов о применении пыток сотрудниками ФСБ.

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Комментарии (2)

Stiff_21
Ипт, а как можно СЛУШАТЕЛЕЙ разогнать, совсем берега потеряли.
Совсем уже людей не во что не ставят. Блевотина.
Memory17
Если власть не хочет и не может разговаривать с народом и только ждёт повода, чтобы применить силу, то дни такой власти, как учит нас история, сочтены )
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