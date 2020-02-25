Без хлеба, зрелищ и красоты. Смольный выселил незаконный магазин, театральную студию, парикмахерскую и маникюрный салон
Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил три принадлежащих городу помещения от самовольных арендаторов.
Как рассказали в ведомстве 25 февраля, из дома на Литейном проспекте, 58, лит. А, чиновники выселили магазин с продуктами площадью 40 кв. м. Договор аренды с ЗАО «Дирос Вуд» в декабре прошлого года был расторгнут. Но предприниматели продолжили торговлю без разрешения города.
Театральной студии площадью 240 кв. м пришлось принудительно съехать из дома на Пушкинской улице, 20, литера А. Ранее сотрудники ККИ в ходе проверки обнаружили не только отсутствие договора, но и многочисленные перепланировки. В здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения («Дом барона Л.К. фон Таубе с флигелями»), были заложены и оборудованы проходы в капитальных стенах, демонтированы и возведены перегородки.
На аллее Поликарпова, 4, корпус 1, литера А, индивидуальный предприниматель без разрешения города разместил маникюрный салон Tiara, а также магазин по продаже сопутствующих товаров и маникюрную школу. В итоге помещение площадью 70 кв. м было освобождено силами ККИ.
Та же участь постигла парикмахерскую Purpur на Индустриальном проспекте, 26/24, лит. А (пом. 22-Н). Помещение площадью более 50 кв. м, расположенное на 1-м этаже многоквартирного жилого дома, использовалось без договора аренды. При этом в нем были выполнены многочисленные перепланировки: установлены перегородки с дверными проёмами, демонтированы перегородки, демонтировано и установлено в другом месте сантехническое оборудование.
Добровольно съехать бизнес отказался, поэтому выносить оборудование пришлось чиновникам.