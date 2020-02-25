Как рассказали в ведомстве 25 февраля, из дома на Литейном проспекте, 58, лит. А, чиновники выселили магазин с продуктами площадью 40 кв. м. Договор аренды с ЗАО «Дирос Вуд» в декабре прошлого года был расторгнут. Но предприниматели продолжили торговлю без разрешения города.

Театральной студии площадью 240 кв. м пришлось принудительно съехать из дома на Пушкинской улице, 20, литера А. Ранее сотрудники ККИ в ходе проверки обнаружили не только отсутствие договора, но и многочисленные перепланировки. В здании, которое является объектом культурного наследия регионального значения («Дом барона Л.К. фон Таубе с флигелями»), были заложены и оборудованы проходы в капитальных стенах, демонтированы и возведены перегородки.