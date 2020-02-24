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Происшествия

24.02.2020 19:20
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Из-за стриптиза в морге заявления об увольнении написали мать и дочь. Их руководитель временно отстранён от должности

Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко снят с руководящей должности на время проверки, начатой после стриптиза в морге на День защитника Отечества.

Как стало известно «Фонтанке» 24 февраля, из Бюро судебно-медицинских экспертиз в Петербурге написали заявления об увольнении по собственному желанию мать и дочь, работавшие медсестрой и медицинским регистратором соответственно. Какой-либо комментарий от них по этому поводу получить не удалось.

В городском комитете здравоохранения подтвердили лишь временное отстранение Василенко, отметив, что вопрос с женщинами ещё не решён.

«Василенко отстранён от исполнения обязанностей заведующего на время проверки. В отношении остальных все решения будут завтра, их заявления пока не рассмотрены. Проверка продолжается», – заявили в Смольном.

Ранее «Фонтанка» опубликовала видео из ординаторской морга на Екатерининском проспекте. Полуобнажённая девица сперва застряла в коробке, а затем, избавившись от остатков одежды, станцевала для мужчин.  Василенко в разговоре с корреспондентом тогда подтвердил информацию о стриптизе в ординаторской. Она, к слову, находится в нескольких шагах от помещения, где хранятся тела усопших. В Смольном в тот же день посмотрели выступление девушки, и оно чиновникам не понравилось. Руководителю БСМЭ Игорю Лобану пообещали серьёзный разговор.


© Фонтанка.Ру

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Комментарии (28)

Александр Осипов
Это не правильно! Есть бары! Нажирайтесь и танцуйте там! Почему это происходит?! Беглов понятно ноль. Но есть же люди которые понимают, что все рушится
Василий
Зависть чиновников стала местью!)))
idiot
Смотрю тут мало кто представляет что такое Городской Морг Судебно Медицинской Зкспертизы. Посмотрим как им будет забавно получать заключение - случись чего, когда персонал вместо экспертизы будет разглядывать что то более скаберзное всуе. . ТьхуТьхуТьху;
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