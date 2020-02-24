Из-за стриптиза в морге заявления об увольнении написали мать и дочь. Их руководитель временно отстранён от должности

Заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз трупов Виктор Василенко снят с руководящей должности на время проверки, начатой после стриптиза в морге на День защитника Отечества.

Как стало известно «Фонтанке» 24 февраля, из Бюро судебно-медицинских экспертиз в Петербурге написали заявления об увольнении по собственному желанию мать и дочь, работавшие медсестрой и медицинским регистратором соответственно. Какой-либо комментарий от них по этому поводу получить не удалось.

В городском комитете здравоохранения подтвердили лишь временное отстранение Василенко, отметив, что вопрос с женщинами ещё не решён.