В украинском Николаеве ветер сдул мост
В украинском городе Николаеве обрушилась часть Старого Ингульского (пешеходного) моста. Причиной обрушения предположительно стали сильные порывы ветра. Никто не пострадал.
Вход на мост в данный момент огражден, сообщает издание "Вечерний Николаев", дополняя публикацию фотографиями с места происшествия. Кроме того, на соседней с переправой набережной и бульваре Адмирала Макарова рухнули несколько деревьев, повреждены декоративные конструкции.
Как сообщают СМИ, в Николаеве свирепствует североевропейский циклон. Порывы шквального ветра повалили десятки деревьев. Результат разгула стихии — перегороженные улицы, оборванные электропровода, поломанные автомобили.