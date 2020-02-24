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Происшествия

24.02.2020 17:41
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В украинском Николаеве ветер сдул мост

В украинском городе Николаеве обрушилась часть Старого Ингульского (пешеходного) моста. Причиной обрушения предположительно стали сильные порывы ветра. Никто не пострадал.

Вход на мост в данный момент огражден, сообщает издание "Вечерний Николаев", дополняя публикацию фотографиями с места происшествия. Кроме того, на соседней с переправой набережной и бульваре Адмирала Макарова рухнули несколько деревьев, повреждены декоративные конструкции.

Александр Сайковский

Как сообщают СМИ, в Николаеве свирепствует североевропейский циклон. Порывы шквального ветра повалили десятки деревьев. Результат разгула стихии — перегороженные улицы, оборванные электропровода, поломанные автомобили.

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