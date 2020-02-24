ЕС выделяет 232 млн евро на борьбу со вспышкой COVID-19

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил о том, что на борьбу с новым типом коронавируса ЕС выделит €232 млн, сообщает сайт Европейской комиссии 24 февраля.

«Поскольку уже погибли более 2,6 тыс. человек, у нас нет другого выбора, кроме как подготовиться на всех уровнях», — сказал еврокомиссар.

«Количество случаев продолжает расти, общественное здравоохранение является приоритетом номер один. Будь то повышение готовности в Европе, в Китае или где-либо еще, международное сообщество должно работать вместе. Европа здесь, чтобы играть ведущую роль», – сказала Урсула фон дер Ляйн, президент Европейской комиссии.