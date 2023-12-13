Влияет ли вакцинация от ковида на заболеваемость ОРВИ и пневмониями и почему мы снова болеем, объяснил врач

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мы болеем ОРВИ и пневмониями из-за преждевременного старения иммунной системы. «Фонтанка» спросила у врача Александра Соловьева, почему академик Гинцбург назвал прививки неэффективной вакциной от ковида причиной высокой заболеваемости микоплазменной инфекцией в Китае и защитит ли нас новый «Спутник Лайт» от «Пиролы».



— Александр, почему глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург подъем уровня заболеваемости в Китае связал с иммунодефицитом как последствием коронавирусной пандемии, в которую использовалась неэффективная инактивированная вакцина? Прививка может ослабить иммунитет?



— Это неправильный вывод из слов академика Гинцбурга. Странно связывать воздействие вакцины на организм с таким иммунным дефицитом, который должен был бы стать причиной роста микоплазменной инфекции. Думаю, во-первых, он имел в виду то, что перенесенный ковид отразился на состоянии иммунной системы человечества вообще. И это приводит к росту заболеваемости, вызванной разными возбудителями, причем не только в Китае. Рост той же микоплазменной инфекции переживают во многих странах, в Европе это, например, Великобритания, Франция, Нидерланды. Посмотрите, что происходит в мире: распространяется инвазивный стрептококк (тот, что приводит к тяжелым пневмониям, сепсису), респираторно-синцитиальный вирус и другие ОРВИ, грибковые инфекции.



Если бы заболеваемость коррелировала с видами вакцин, использовавшимися в разных странах, мы должны были бы признать, что какие-то из них имеют свойство подрывать иммунитет, ослаблять иммунную систему. Но это противоречит и механизму работы собственно иммунной системы, и специфике ее ответа на любую прививку и нашим знаниям.

— Александр Гинцбург назвал конкретную китайскую вакцину — инактивированную, ее российский аналог — «Кови-Вак».

— Не проводились исследования, на основании которых можно было бы сказать, что при применении китайской инактивированной вакцины (Sinopharm) и, тогда уж, аналогичной российской — «Кови-Вак», заболеваемость была выше, чем в странах, использующих, допустим, вакцину от «Астра-Зенеки» и созданный по такому же принципу российский «Спутник»». Хотя к «Кови-Ваку» у академика Гинцбурга были вопросы, насколько я помню.



Если имеется в виду неэффективность какой-то вакцины, то у тех, кто ею прививался, защиты не было, и они болели больше других. И мы возвращаемся к тезису о влиянии перенесенного ковида на иммунитет — каждый случай заболевания сопровождается усилением негативного влияния на иммунную систему с комулятивным эффектом.

— Получается, что нынешняя высокая инфекционная заболеваемость объясняется снижением общего иммунитета? Нам-то рассказывают, что последние два сезона мы болеем ОРВИ и гриппом из-за того, что наши организмы «забыли» эти инфекции за период пандемии, когда коронавирус вытеснил все другие вирусы. А сейчас он ослаб, и мы снова начали ими заражаться.



— То, что во время пандемии мы не болели никакими ОРВИ, кроме коронавирусной, объясняется не столько вытеснением других инфекций, сколько противоэпидемическими мерами, которые соблюдали — носили маски, пользовались обеззараживающими средствами, вели изолированный образ жизни. И это сказалось на структуре инфекционной заболеваемости. Практически по всем инфекционным болезням мы видели колоссальное снижение.

От ограничений отказывались медленно, но уже к концу второго года пандемии во многих странах основные были сняты. И осенью прошлого года выросла заболеваемость традиционными сезонными ОРВИ. Тут все сходится.



Не сходится рост заболеваемости в этом году. Мы знаем, что эпидемиологические ограничения привели к тому, что во всем мире снизилась приверженность к вакцинации от всех вакциноуправляемых инфекций. И это отчасти объясняет рост заболеваемости коклюшем, корью, краснухой. Но не объясняет — респитораторными инфекциями и той же микоплазменной пневмонией.



Помните, активная вакцинация в мире пришлась на начало 2021 года. Китай прививал свое население в период, когда вирус активно не распространялся, потому что в стране были предприняты беспрецедентные меры по изоляции и разобщению людей. Они были сняты только в конце прошлого года и практически сразу страну захватила волна коронавирусной инфекции. Причина: к тому времени мир пережил уже несколько волн заболеваемости, а Китай, избежав альфы и дельты, вошел в волну омикрона уже не первой версии, очень заразного. При этом население получило прививки с единственно возможным на тот момент уханьским (первичным) штаммом коронавируса. Это несомненно должно было отразиться на формировании/ослаблении иммунитета, о чем мы и говорили выше. Они массово переболели омикроном. Сегодня их иммунитет не смог сопротивляться другим инфекциям.



— Ослабление иммунитета спустя годы после перенесенного ковида — это гипотеза или доказательная медицина?

— Это последствие ковида подтверждено в научных исследованиях. Иммунологи выяснили, что коронавирус оказывает трехнаправленное воздействие на иммунную систему.

Во-первых, его отдельные белки, в частности, S-белок выступает в роли суперантигена, который способен вызвать гипериммунную реакцию. Она приводит к истощению так называемого клеточного иммунитета — лишает запаса наивных иммунных клеток, рассчитанных на обеспечение нашей защиты в течение всей жизни не только от инфекционных, но и от раковых заболеваний. То есть происходит преждевременное старение иммунной системы.

Во-вторых, коронавирус может внедряться в некоторые клетки иммунной системы и вносит дисбаланс в ее работу.

В-третьих, коронавирус способен формировать длительно сохраняющиеся очаги в разных тканях, а это — фактор раздражения для иммунной системы, стимулирующий развитие аутоиммунных процессов.



— Результат этих изменений и есть причина того, что нас успешно атакуют несколько инфекций одновременно — от ОРВИ до микоплазмы?

— Да, то, что коронавирус натворил с иммунной системой, может проявляться большей подверженностью инфицированию разными возбудителями болезней, в том числе условно патогенными. Но не только. Уже во всем мире фиксируется рост аутоиммунных заболеваний, например, аутоиммунного диабета (I тип). Иммунная система утрачивает контроль за развитием раковых заболеваний — в перспективе это «омоложение» онкологических и нейродегенеративных болезней.



— Этим рискам подвержены все — вне зависимости от тяжести перенесенного ковида? Или те, кто болел тяжело?

— Наиболее тяжелыми пациентами и тогда и сейчас остаются люди в возрасте 65+ с сопутствующей патологией. Но рискам, о которых я говорю, подвержены и молодые люди, в том числе дети. А это, честно говоря, беспокоит, особенно в условиях, когда пандемия, хоть и объявлена завершенной, а на самом деле продолжается. В мире люди активно инфицируются новыми вариантами коронавируса.



— В том числе потому, что вакцинироваться как бы нечем. На днях Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом. Александр Гинцбург сказал, что бустер защищает от заражения на 95–97%. Но этот состав снова устарел?

— Коронавирус мутирует так быстро, что фарма за ним не поспевает. Мы уже знаем, что и вакцинный иммунитет, и сформированный после болезни способен защищать полгода. При этом каждый последующий вариант коронавируса кратно лучше уклоняется от иммунной защиты, выстроенной организмом в ответ на перенесенный ковид или вакцину с устаревшим вариантом коронавируса.

Новый «Спутник» создан на основе варианта омикрона XBB — «Кракен», он появился в конце прошлого года и за это время много раз изменился. Сейчас мы ждем вариант «Пирола». В связи с особенностями внутрироссийских эпидпроцессов, скорее всего, он придет в январе, в марте и апреле будет доминировать. В последних публикациях ученых Японии с характеристиками нового вируса говорится, что «Пирола» JN.1 легко уклоняется от иммунитета, сформированного бустерами, аналогичными нашему «Спутнику». Значит, делая прививку сегодня, мы защитимся от тех штаммов коронавируса, что циркулируют. А от новых вариантов «Пиролы» эта защита будет слабой.



— «Конвасел» еще есть. Правда, академик Гинцбург как-то сказал, что антитела, которые образуются после этой прививки, «никакого отношения к защите не имеют».



— Это единственная в мире вакцина, в которой в качестве антигена используется не S-белок вируса, на который воздействуют все вакцины, а N-белок. То есть предполагается, что защиту обеспечивает совершенно другой антиген. У нее есть плюс. Считается, что этот белок наименее подвержен эволюционным изменениям и в теории эта вакцина должна одинаково защищать от любых циркулирующих штаммов коронавируса. Минус — мы ничего не знаем о ее реальной эффективности.



Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»