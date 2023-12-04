Коклюш захватывает Россию: как узнать его по симптомам

Как правило, взрослые переносят коклюш легче, чем дети, но они тоже могут заболеть Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Традиционно с наступлением холодов растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, в этом году к ним ожидаемо присоединился ковид. Но не только он — в последние недели то из одного, то из другого региона России доходят новости о коклюше. Заболевание давно считается управляемым и до последнего времени было редкостью — от коклюша есть вакцина, которой прививают в раннем детстве. Так почему он снова захватывает школы? Разбираемся.



Коклюш — острое инфекционное заболевание с судорожным приступообразным кашлем и циклическим затяжным течением. Передается воздушно-капельным путем.



Заразиться коклюшем можно в любом возрасте, но взрослые, как правило, переносят болезнь легче.

— Классическая клиническая картина у детей представляет собой приступы кашля, которые заканчиваются характерным шумным вдохом с послекашлевой рвотой, — пишет Всемирная организация здравоохранения. — Однако у детей раннего младенческого возраста коклюш может изначально проявляться в виде апноэ (остановка дыхания) или эпизодов развития цианоза (синюшность до появления кашля). В развитых странах у 6% непривитых детей могут наблюдаться осложнения, такие как бронхопневмония, при более высокой частоте среди детей раннего младенческого возраста.



Основной симптом коклюша — кашель, он есть при любом течении болезни Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Поскольку дети переносят болезнь тяжелее, именно их и стараются оградить от заражения. Поэтому вакцинируют от коклюша совсем малышей — первой дозой поливакцины от коклюша, столбняка и дифтерии (сокращенно ее называют АКДС) в России прививают детей в три месяца. Она входит в национальный календарь прививок. Однако прививки, даже по календарю, добровольные, и есть люди, которые от них отказываются. Не только в России — по данным Всемирной организации здравоохранения, в последние годы темпы вакцинации стали снижаться, и это беспокоит врачей. ВОЗ считает, что помимо проблем с доступом к вакцинам на ситуацию влияет рост уровня дезинформации.



— Основная заболеваемость приходится, как и раньше, на детей и подростков. Среди них очень много тех, кто не вакцинирован. Процент точно неизвестен, но хватает на то, чтобы заболеваемость была довольно высокой, — говорит иммунолог Николай Крючков. — Сейчас, судя по всему, вакцины в рознице в дефиците. Говорят, что на складах есть запасы, но прямо сейчас в ряде регионов дефицит и по кори, и по коклюшу, и по ряду других инфекций. Если запасы действительно есть, то решить вопрос с заболеваемостью можно относительно быстро — за несколько месяцев, если запасов нет — всё будет сложнее.



У детей приступы кашля нередко заканчиваются рвотой Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Основной мерой профилактики коклюша остаются прививки, но даже если вакцинироваться у вас или вашего ребенка возможности нет, снизить риск заражения можно. Причем так же, как если бы вы пытались защититься от коронавируса — нужно избегать контакта с кашляющими людьми, а в местах массового пребывания лучше носить маски.

