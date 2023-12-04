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    Коклюш захватывает Россию: как узнать его по симптомам

    И что делать, чтобы не заболеть

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    Как правило, взрослые переносят коклюш легче, чем дети, но они тоже могут заболеть
    Как правило, взрослые переносят коклюш легче, чем дети, но они тоже могут заболетьФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Традиционно с наступлением холодов растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, в этом году к ним ожидаемо присоединился ковид. Но не только он — в последние недели то из одного, то из другого региона России доходят новости о коклюше. Заболевание давно считается управляемым и до последнего времени было редкостью — от коклюша есть вакцина, которой прививают в раннем детстве. Так почему он снова захватывает школы? Разбираемся.

    Коклюш — острое инфекционное заболевание с судорожным приступообразным кашлем и циклическим затяжным течением. Передается воздушно-капельным путем.

    Заразиться коклюшем можно в любом возрасте, но взрослые, как правило, переносят болезнь легче.

    — Классическая клиническая картина у детей представляет собой приступы кашля, которые заканчиваются характерным шумным вдохом с послекашлевой рвотой, — пишет Всемирная организация здравоохранения. — Однако у детей раннего младенческого возраста коклюш может изначально проявляться в виде апноэ (остановка дыхания) или эпизодов развития цианоза (синюшность до появления кашля). В развитых странах у 6% непривитых детей могут наблюдаться осложнения, такие как бронхопневмония, при более высокой частоте среди детей раннего младенческого возраста.

    Основной симптом коклюша — кашель, он есть при любом течении болезни
    Основной симптом коклюша — кашель, он есть при любом течении болезниВиталий Калистратов / Городские порталы
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    Поскольку дети переносят болезнь тяжелее, именно их и стараются оградить от заражения. Поэтому вакцинируют от коклюша совсем малышей — первой дозой поливакцины от коклюша, столбняка и дифтерии (сокращенно ее называют АКДС) в России прививают детей в три месяца. Она входит в национальный календарь прививок. Однако прививки, даже по календарю, добровольные, и есть люди, которые от них отказываются. Не только в России — по данным Всемирной организации здравоохранения, в последние годы темпы вакцинации стали снижаться, и это беспокоит врачей. ВОЗ считает, что помимо проблем с доступом к вакцинам на ситуацию влияет рост уровня дезинформации.

    — Основная заболеваемость приходится, как и раньше, на детей и подростков. Среди них очень много тех, кто не вакцинирован. Процент точно неизвестен, но хватает на то, чтобы заболеваемость была довольно высокой, — говорит иммунолог Николай Крючков.

    — Сейчас, судя по всему, вакцины в рознице в дефиците. Говорят, что на складах есть запасы, но прямо сейчас в ряде регионов дефицит и по кори, и по коклюшу, и по ряду других инфекций. Если запасы действительно есть, то решить вопрос с заболеваемостью можно относительно быстро — за несколько месяцев, если запасов нет — всё будет сложнее.

    У детей приступы кашля нередко заканчиваются рвотой
    У детей приступы кашля нередко заканчиваются рвотойВиталий Калистратов / Городские порталы
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    Основной мерой профилактики коклюша остаются прививки, но даже если вакцинироваться у вас или вашего ребенка возможности нет, снизить риск заражения можно. Причем так же, как если бы вы пытались защититься от коронавируса — нужно избегать контакта с кашляющими людьми, а в местах массового пребывания лучше носить маски.

    Как правило, взрослые переносят коклюш легче, чем дети, но они тоже могут заболеть
    Как правило, взрослые переносят коклюш легче, чем дети, но они тоже могут заболетьФото: Владислав Лоншаков / E1.RU
    Основной симптом коклюша — кашель, он есть при любом течении болезни
    Основной симптом коклюша — кашель, он есть при любом течении болезниВиталий Калистратов / Городские порталы
    У детей приступы кашля нередко заканчиваются рвотой
    У детей приступы кашля нередко заканчиваются рвотойВиталий Калистратов / Городские порталы

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