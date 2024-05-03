«В том числе из-за нехватки яиц». Заболеваемость корью в России побила 30-летний рекорд: разбираемся, как так вышло

Большое количество людей принципиально не прививает своих детей, и это дает свои «плоды» Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Заболеваемость корью в России побила все рекорды: в 2023 году ее перенесли более 12 тысяч человек. Это максимальное число заразившихся за последние 29 лет, сообщает «Медвестник» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.



В последнее время вспышки кори регулярно фиксировали в разных регионах России, в том числе в Москве и области. В марте инфекцию нашли у жителя подмосковных Люберец, а студентов одного из корпусов МГУ из-за выявления болезни перевели на дистанционное обучение. Таких случаев всё больше: население активно призывают прививаться от злостной болезни.



Почему россияне массово заболевают корью? Как это связано с дефицитом яиц? Можно ли защититься в такое непростое время? Эти вопросы MSK1.RU обсудил с врачами и фармацевтами.

Поставили антирекорд Если говорить о цифрах, то в 2023 году заболеваемость корью выросла в 127 раз по сравнению с предыдущим годом и достигла 8,92 случая на 100 тысяч человек. В 2022 году этот показатель составил 0,07 случая на 100 тысяч населения. А в 2019 году, когда по стране пронеслась вспышка кори, инфекцию выявили в 3,06 случаев — всё еще меньше, чем в 2023-м. В последний раз рекордное количество заболевших корью в России было в 1994 году — 30 лет назад. Тогда инфекцию перенесли 28,6 тысячи человек — это почти 20 случаев на 100 тысяч населения. После заболеваемость пошла вниз и не превышала 4,8 тысячи человек.

Инфографика: Мария Романова / Городские порталы Поделиться Поделиться





Почему же корь вновь достигла антирекорда? Некоторые врачи связывают это с пандемией COVID-19 и тем, что в период ограничений дети не прививались или делали прививку позже нужного времени. — Повышение заболеваемости корью прежде всего связано с провалом прививочной работы. В годы пандемии поликлиники были настолько перегружены, что перестали следить за прививками. А родители детей боялись контакта с коронавирусной инфекцией, ну и само посещение поликлиник было ограничено, — объяснил MSK1 иммунолог Владимир Болибок. — Поэтому сейчас образовалась достаточно большая прослойка детей, которые вовремя не получили противокоревые прививки.

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, наоборот, считает, что прирост непривитых в пандемию детей небольшой, а на ситуацию с заболеваемостью повлияло присоединение к России новых территорий и антиваксерные программы.

— Если мы вспомним соседнюю, нам, к сожалению, недружественную страну, то они перестали закупать вакцины от кори у нас, и население было не привито, а это как раз детское население. Соответственно, все части и регионы, которые к нам присоединились, попали в эту несчастную группу людей, у которых не было возможности привиться, — объяснил Кондрахин.

Кроме того, большое количество людей принципиально не прививает своих детей. По словам Кондрахина, антиваксеры понижают популяционный иммунитет, и россияне страдают от вспышек кори. — Что такое популяционный иммунитет? Это когда порядка 85% детей привиты. Небольшой процент непривитых ( 15–20% ) на общем фоне не дают никаких проблем, — отметил врач.

Если число привитых становится меньше 80%, тогда корь может поднять голову. Андрей Кондрахин, врач-терапевт

Еще одна важная причина — отсутствие ревакцинации. Терапевт подчеркнул, что взрослые, которые вакцинировались в детстве, должны прививаться повторно. Однако этого никто не делает. — В последний раз ревакцинацию мы должны были проводить в возрасте 30 лет. Но, честно, положа руку на сердце, кто это делал? И кто сдавал анализ на антитела?



По словам Кондрахина, каждый человек, привитый от кори, может перенести инфекцию в легкой форме и заразить ей других. Важно сдать анализ на антитела и узнать, защищены ли вы от заболевания. России нужны яйца В прошлом году в России возникли проблемы с «детскими» вакцинами от кори, краснухи и паротита. Родители не могли привить своих детей, так как вакцины пропали даже из поликлиник. Всё потому, что производство прививок от кори сильно упало в 2023 году, рассказал MSK1.RU директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

— Тогда производство вакцин упало на 31% по сравнению с 2022 годом (всего было произведено 3,2 миллиона доз). Примерно 18% этого объема было произведено в декабре, то есть врачи и пациенты увидели их только в начале этого года, фактически с вакцинами был серьезный дефицит, — объяснил Беспалов. В декабре президент России Владимир Путин объяснил дефицит вакцин нехваткой куриных яиц, которые необходимы для производства препаратов. Беспалов подчеркнул, что для выращивания вирусов используются яйца специального качества, которые импортировали в значительных объемах, а после 2022 года с поставками возникли проблемы. — В текущем году ситуация в целом нормализовалась. За первые три месяца рынок получил 1,4 миллиона доз — это почти в четыре раза больше, чем в первом квартале 2022 года, — уточнил он.

По словам эксперта, если активность производства вакцин сохранится на текущем уровне, к концу года мы получим 5–6 миллионов доз. Но этого всё еще недостаточно, чтобы закрыть проблему с распространением кори. По прогнозам, России требуется 12–15 миллионов доз в год. В начале 2024 года на рынок начали поставлять бельгийскую комбинированную вакцину «Приорикс-тетра». Объемы ее поставок небольшие и вряд ли будут серьезно расти, считает Беспалов. Вместо пропавшей в России американской прививки «ММР-2» появился отечественный аналог «Вактривир». Что за зверь такой — корь? Несмотря на то, что корь относится к детским инфекциям, она достаточно опасна для взрослых. Чем старше человек, тем тяжелее он переносит детские заболевания, отметил Владимир Болибок.

— Феномен этот связан с тем, что чем старше человек, тем хуже работает его клеточный иммунитет от вирусных инфекций, — пояснил он.

Первые симптомы кори схожи с симптомами ОРВИ: высокая температура, головная боль, сухой кашель, снижение аппетита. После появляется характерная сыпь — сначала на лице, затем распространяется по всему телу.

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Корь может привести к множеству осложнений: это коревая пневмония или коревой энцефалит. Бывает и молниеносная форма кори, когда человек погибает в течение нескольких суток. Специальных таблеток от кори не существует, лечить ее приходится симптоматически.

— Жаропонижающее, если проявляется зуд — стабилизирующие средства и антигистаминные. Если присоединяются какие-то осложнения, то тоже по симптоматике: либо антибиотики при пневмониях, либо гормональные препараты, стероидные гормоны при тяжелом течении кори, — рассказал Болибок.

Единственная защита от кори — прививка. Сделать ее можно, даже если человек контактировал с больным, так как иммунитет против инфекции вырабатывается быстрее, чем заканчивается ее инкубационный период.

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Тем временем Россия продолжает бороться с онкологическими заболеваниями — в ближайшее время в стране появится вакцина против рака и иммуномодулирующие препараты нового поколения, заявил Владимир Путин. MSK1.RU поговорил с одним из разработчиков вакцины о том, как она будет выглядеть и когда она появится в больницах.

Также мы писали, что в столичных поликлиниках хотят внедрить расшифровку рентген-исследований искусственным интеллектом, и обсудили эту инициативу с врачами.

