«Зенит» пропустил первым, но сумел спастись. Петербуржцы и краснодарцы устроили огонь на «Газпром Арене»

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Боевой ничьей завершился матч между лидерами чемпионата России по футболу — «Зенитом» и «Краснодаром». Команды бились до конца, но победителя так и не смогли выявить.

К очному противостоянию в 15 туре «Зенит» и «Краснодар» подошли во главе турнирной таблицы. Такая ситуация уже была в сезоне 2018/19, дебютном для Сергея Семака у руля петербургской команды. Но только тогда лидировали петербуржцы, а южане догоняли. Теперь же все наоборот.



«Краснодар» под руководством сербского специалиста Владимира Ивича неожиданно очень ровно начал чемпионат. Пока сине-бело-голубых штормило, «Быки» сразу захватили лидерство и не отпускают его до сих пор. В определенный момент отрыв южан достигал пяти очков и это казалось уже опасным. Но Сергей Семак ближе к концу первого круга сумел настроить игру «Зенита» и подойти к матчу против лидера с отставанием всего в два очка — победа и вот ты уже снова на вершине, поражение — и все снова становилось плохо.



У «Зенита» — лучшая атака в РПЛ (29 голов), но есть некоторые проблемы с обороной, которые, правда, в последних матчах, кажется, стали исправляться. «Краснодар» выглядит чуть более сбалансированным. Особенно надежны южане в защите — всего 9 пропущенных, меньше всех в чемпионате. Матчи «Зенита» и «Краснодара» всегда получались очень результативными, но в этот раз было ощущение, что обилия голов не будет.

«Скорее будет позиционная игра. Все-таки встречаются две команды, которые меньше всех пропускают в чемпионате. Краснодар в этом компоненте идет с отрывом. Они очень плотно обороняются, не позволяя сопернику создавать много моментов. И у нас то же самое», — тоже был уверен перед матчем Сергей Семак.



«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос (капитан команды), Страхиня Эракович, Родригао, Нуралы Алип, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Иван Сергеев, Матео Кассьерра.

Статус матча сказался и на посещаемости. На игру пришел 46701 зритель. Всего 2200 не хватило до рекорда эры Fan-ID, который, напомним, принадлежит матчу со «Спартаком», где собралось 48900 человек. Перед матчем зрители увидели потрясающее по красоте лазерное шоу, которое проецировалось на поле.

Соперники начали игру осторожно. Слишком много было на кону. Ближе к середине первого тайма скорости стали постепенно увеличиваться. Появились первые моменты. Пару раз опасно бил Клаудиньо, но не очень точно.



«Краснодар» огрызнулся на 32 минуте. Разыграв угловой гости нанесли три удара подряд. Сначала Джон Кордоба зарядил с периметра, но попал в своего, Александр Черников пробил с разворота — удар принял на себя Родригао, следом Олакунле Олусегун добавил с отскока, но не попал в створ.

На 44 минуте еще один хороший удар нанес Клаудиньо, но получилось выше ворот. Бразилец схватился за голову, понимая какой момент упустил. В добавленное к первому тайму время Сергеев бил слету, но удар немного не получился и в итоге мяч без проблем забрал вратарь Матвей Сафонов. Почти сразу ответил «Краснодар». Эдуард Сперцян пробил после подачи из-под Дугласа головой метров с восьми, но немного неточно.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На старте второго тайме южане, казалось, отдали инициативу и отошли большими силами назад. На 57 минуте плотный удар наносил Клаудиньо и снова спас Сафонов.

Однако именно южане забили первый гол в матче. На 63 минуте Кордоба открылся на угол вратарской под пас Жуана Баши, пробил в касание с разворота. Кержаков отбил, но Сперцян добавил с метра. Кержаков вновь встал на пути мяча, но полузащитник «Краснодара» все-таки добил головой практически с линии ворот.

«Зенит» быстро вернул статус-кво. На 70 минуте после подачи Барриоса Кассьерра не дал себя подвинуть защитнику краснодарцев Витору Тормене и с линии вратарской пробил головой в угол ворот.

На 75 минуте снова бил Кассьерра от границы штрафной, но мимо. Игра внезапно заблистала красками. Моменты пошли почти подряд. Выход Александра Ерохина вместо Клаудиньо на последний минутах, похоже, был попыткой Сергея Семака все-таки сыграть на победу, но результата этот ход не принес. Один из последних острых эпизодов создал Мостовой. Уже в добавленное время он обыграл двоих на углу штрафной, рванул на ворота и пробил в дальний угол, но попал в стойку ворот. В трансляции матча на «Матч ТВ» в этот момент показали бурную реакцию в вип-ложе обычно хладнокровного главы «Газпрома» Алексея Миллера. Тот явно надеялся на счастливый конец, но не сложилось.

