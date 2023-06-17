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    Троицкий мост между ночными перекрытиями будут ограничивать днем

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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    На грядущей неделе автомобилистов в центре Петербурга ждут не только более долгие разводки Троицкого моста по ночам, но и частичное его перекрытие в остальное время. Ограничения связаны с подготовкой и проведением праздника выпускников «Алые паруса».

    Как сообщает 16 июня пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, Троицкий мост будут полностью перекрывать для движения транспорта на следующие периоды:

    • с 22:50 18 июня до 8:00 19 июня;
    • с 22:50 19 июня до 8:00 20 июня;
    • с 22:50 21 июня до 8:00 22 июня;
    • с 22:50 22 июня до 8:00 23 июня;
    • с 20:00 23 июня до 4:50 24 июня;
    • с 12:00 24 июня до 8:00 26 июня.

    Помимо этого, переправу будут закрывать в направлении от Каменноостровского проспекта к Дворцовой набережной:

    • с 8:00 до 22:50 19 июня;
    • с 8:00 20 июня до 22:50 21 июня;
    • с 8:00 до 22:50 22 июня;
    • с 8:00 до 20:00 23 июня;
    • с 4:55 до 12:00 24 июня.
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Перекрытия также внесут изменения в трассы автобусных маршрутов №46 и №76 и трамвая №3. Подробнее об измененных маршрутах можно узнать на сайте ГКУ «Организатор перевозок». А о том, какие еще ограничения движения и парковки вводятся в центре Петербурга в связи с «Алыми парусами», читайте здесь.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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    ПетербургПерекрытия движенияОграничения движения транспортаАлые паруса
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