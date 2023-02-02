22 марта — круглый стол «Жилье у воды: где купить квартиру на берегу»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Сколько жилья строится с видом на воду в Петербурге и пригородной зоне Ленобласти?
- Какого класса жилье строится сейчас на берегах и набережных? В каких районах оно появляется?
- Не только Нева и Финский залив: есть ли еще водоемы, у которых строится жилье?
- Как адаптируется проект к локации, добавляются ли какие-то детали, меняется ли архитектура?
- Сколько придется заплатить за вид на воду?
- Благоустройство территории у воды: обустройство набережных, причалов, марин
- Потенциал развития жилья у воды — куда идти девелоперам и покупателям за красивым видом?
В Петербурге всегда ценилось жилье на берегах Невы или Финского залива. И если сначала на берегах появлялись только элитные дома — в первую очередь, в центральных районах города. Сейчас на набережных строится и жилье комфорт-класса, так что возможность полюбоваться на водную гладь из собственного окна появляется у большего числа людей. О том, где сегодня строится жилье у воды, поговорим на круглом столе.
К участию приглашаются: компании-застройщики, архитекторы, компании по благоустройству, агентства недвижимости и др. эксперты в строительстве и недвижимости.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91