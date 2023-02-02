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    22 марта — круглый стол «Жилье у воды: где купить квартиру на берегу»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Сколько жилья строится с видом на воду в Петербурге и пригородной зоне Ленобласти?
    • Какого класса жилье строится сейчас на берегах и набережных? В каких районах оно появляется?
    • Не только Нева и Финский залив: есть ли еще водоемы, у которых строится жилье?
    • Как адаптируется проект к локации, добавляются ли какие-то детали, меняется ли архитектура?
    • Сколько придется заплатить за вид на воду?
    • Благоустройство территории у воды: обустройство набережных, причалов, марин
    • Потенциал развития жилья у воды — куда идти девелоперам и покупателям за красивым видом?

    В Петербурге всегда ценилось жилье на берегах Невы или Финского залива. И если сначала на берегах появлялись только элитные дома — в первую очередь, в центральных районах города. Сейчас на набережных строится и жилье комфорт-класса, так что возможность полюбоваться на водную гладь из собственного окна появляется у большего числа людей. О том, где сегодня строится жилье у воды, поговорим на круглом столе.

    К участию приглашаются: компании-застройщики, архитекторы, компании по благоустройству, агентства недвижимости и др. эксперты в строительстве и недвижимости.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    По вопросам участия обращаться:

    Ольга Карпусь, ok@fontanka.ru, +7 (921) 902–69–91

    План мероприятий

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