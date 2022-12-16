В Петербурге резкий всплеск исков о личном банкротстве

За осень петербуржцы подали рекордное количество заявлений о банкротстве: в арбитражном суде зарегистрировано 3800 банкротных дел. Это в полтора раза больше, чем год назад, когда банкротиться захотело только 2500 горожан.
Освободятся от долгов далеко не все заявители, но в одном эксперты единодушны: банкротство — единственный возможный способ расквитаться с кредиторами, если платить нечем.
Многие из тех, кто пожелал списать долги, оказались в кредитной ловушке — в надежде погасить старые обязательства и не имея средств сделать это, они брали новые кредиты и микрозаймы, объясняет адвокат по банкротным делам Николай Бородин.
— Добавьте сюда снижение платежеспособности населения: цены выросли, коммуналка тоже, а зарплаты — нет. Люди не тянут свои финансовые нагрузки, — говорит Ольга, руководитель «Юридического агентства Мельниковой».
Прямое влияние на рост числа банкротств, считают эксперты, оказала пандемия, когда многие остались без работы. Но карантин в прошлом, а низкая финансовая грамотность никуда не делась, считают в «Финансово-правовом альянсе».
— Сейчас в первую очередь причиной этому является снижение ставки ЦБ РФ, что напрямую влияет на желание воспользоваться заманчивыми предложениями с пониженными ставками по займам от банков. Как следствие, граждане берут много кредитов, неправильно рассчитывая силы, — говорят эксперты «Альянса».
Рекордный рост показало количество дел о признании финансовой несостоятельности с ипотекой.
— Среди наших дел их количество выросло на
Увеличение числа банкротств — общероссийская тенденция. Объективную картину развития процесса банкротства россиян демонстрирует статистика на Федресурсе. Количество граждан (включая ИП), признанных банкротами в первом квартале 2022 года, составило
Банкротный мораторий, который действовал с 1 апреля по 1 октября 2022 года, на полгода лишил кредиторов права обращаться в суд с заявлением о банкротстве любого юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина. Но, как показала практика, для граждан эта поблажка погоды не сделала.
— Физические лица, как правило, сами инициируют свое банкротство. С января по сентябрь 2022-го они выступили заявителями в
Инициировать свое банкротство граждане вправе вне зависимости от размера долга. Это установлено Законом «О банкротстве». Например, можно подать заявление в арбитражный суд, а можно просто обратиться в МФЦ (при долге меньше 500 тысяч).
— Когда общий размер задолженности перед всеми кредиторами превысит 500 тысяч рублей, то признание финансовой несостоятельности — уже не право, а обязанность гражданина. Если вы задолжали 500 тысяч и не можете одновременно платить всем кредиторам, у вас есть тридцать дней, чтобы подать заявление о признании себя банкротом. В противном случае вас могут привлечь к административной ответственности, — объясняют эксперты «Альянса».
Для признания гражданина банкротом на первом этапе следует собрать все решения судов и подготовить заявление. В нем перечислить долги перед кредиторами: банками, налоговой. Следует также указать сумму и решение суда, по которому задолженность была взыскана, а также дату, когда решение вступило в законную силу. Важный момент — с даты вступления решения в силу должно пройти три месяца. На втором этапе оплачивается пошлина в 6 тысяч рублей и заявление подается в арбитражный суд — арбитраж его принимает и назначает судебное заседание. Третий шаг — судебное заседание, где должника признают несостоятельным и вводят процедуру банкротства, назначается финансовый управляющий.
— Он будет запрашивать информацию о должнике в различных фондах, Росреестре и так далее. Его услуги тоже следует оплатить, по закону это 25 тысяч рублей. По факту, если вы хотите, чтобы всё прошло хорошо, это обойдется в несколько раз дороже, — говорит Николай Бородин.
Исходом процедуры может быть реструктуризация долга и собственно банкротство. В Арбитражном суде СПб и Ленобласти подчеркивают, что само по себе объявление человека банкротом еще не означает для него окончание этого процесса. «Это означает признание наличия несостоятельности гражданина,
Далее следует процедура реализации имущества, если оно есть. Вырученные от его продажи средства направят на погашение долга. То же касается и квартиры, взятой в ипотеку, — ее тоже изымут и реализуют.
— Если реализовывать нечего, финансовый управляющий вносит в суд ходатайство и просит признать должника банкротом, — объясняет адвокат.
На время банкротства кредиторы не могут взыскивать деньги с должника, и все их претензии будут, при хорошем стечении обстоятельств, ограничены лишь объемом найденного управляющим имущества.
Кроме положительной стороны — избавления от долгов и начала жизни с чистого листа, есть у банкротства и негативные последствия: гражданин не может стать предпринимателем в течение пяти лет, не может брать кредиты, учреждать фирмы, занимать руководящие должности в финансовых организациях.
Далеко не все банкротные дела завершаются банкротством, отмечают эксперты.
— Очень много процедур банкротств фиктивны, от 1/5 до 1/4 таких дел. К примеру, должник вывел всё своё имущество и банкротится, чтобы очиститься перед кредиторами. Причем большинство из них платежеспособны и банкротятся по формальным признакам, — считает Николай Бородин.
В арбитраже отмечают, что по подавляющему большинству заявлений должники всё же признаются банкротами, однако имеются случаи возврата или отказа в принятии заявления, а также по принятым к производству заявлениям — случаи прекращения производства или оставления заявления без рассмотрения. Например, с начала этого года было возвращено 670 исков, а 723 дела были прекращены (самое распространённое основание прекращения — отсутствие средств на судебные расходы, 393 дела).
Денис Лебедев, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»