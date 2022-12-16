В Петербурге резкий всплеск исков о личном банкротстве

Фото: Сергей Бобылев/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





За осень петербуржцы подали рекордное количество заявлений о банкротстве: в арбитражном суде зарегистрировано 3800 банкротных дел. Это в полтора раза больше, чем год назад, когда банкротиться захотело только 2500 горожан.

Освободятся от долгов далеко не все заявители, но в одном эксперты единодушны: банкротство — единственный возможный способ расквитаться с кредиторами, если платить нечем.

Многие из тех, кто пожелал списать долги, оказались в кредитной ловушке — в надежде погасить старые обязательства и не имея средств сделать это, они брали новые кредиты и микрозаймы, объясняет адвокат по банкротным делам Николай Бородин.



— Добавьте сюда снижение платежеспособности населения: цены выросли, коммуналка тоже, а зарплаты — нет. Люди не тянут свои финансовые нагрузки, — говорит Ольга, руководитель «Юридического агентства Мельниковой». Прямое влияние на рост числа банкротств, считают эксперты, оказала пандемия, когда многие остались без работы. Но карантин в прошлом, а низкая финансовая грамотность никуда не делась, считают в «Финансово-правовом альянсе».

— Сейчас в первую очередь причиной этому является снижение ставки ЦБ РФ, что напрямую влияет на желание воспользоваться заманчивыми предложениями с пониженными ставками по займам от банков. Как следствие, граждане берут много кредитов, неправильно рассчитывая силы, — говорят эксперты «Альянса».

Рекордный рост показало количество дел о признании финансовой несостоятельности с ипотекой.

— Среди наших дел их количество выросло на 421 % за последний год. Шанс сохранить ипотечную квартиру всё же есть: можно утвердить план реструктуризации сроком на три года, заключить мировое соглашение с банком, заменить созаёмщика в случае, если ипотечный кредит оформляется не на одного, а на двух человек, — говорят в «Финансово-правовом альянсе». Увеличение числа банкротств — общероссийская тенденция. Объективную картину развития процесса банкротства россиян демонстрирует статистика на Федресурсе. Количество граждан (включая ИП), признанных банкротами в первом квартале 2022 года, составило 54 190 , что на 33,6 % больше, чем в таком же периоде 2021 года.



Банкротный мораторий, который действовал с 1 апреля по 1 октября 2022 года, на полгода лишил кредиторов права обращаться в суд с заявлением о банкротстве любого юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина. Но, как показала практика, для граждан эта поблажка погоды не сделала.

— Физические лица, как правило, сами инициируют свое банкротство. С января по сентябрь 2022-го они выступили заявителями в 96,1 % процедур, — говорят в «Финансово-правовом альянсе». Инициировать свое банкротство граждане вправе вне зависимости от размера долга. Это установлено Законом «О банкротстве». Например, можно подать заявление в арбитражный суд, а можно просто обратиться в МФЦ (при долге меньше 500 тысяч).



— Когда общий размер задолженности перед всеми кредиторами превысит 500 тысяч рублей, то признание финансовой несостоятельности — уже не право, а обязанность гражданина. Если вы задолжали 500 тысяч и не можете одновременно платить всем кредиторам, у вас есть тридцать дней, чтобы подать заявление о признании себя банкротом. В противном случае вас могут привлечь к административной ответственности, — объясняют эксперты «Альянса». Для признания гражданина банкротом на первом этапе следует собрать все решения судов и подготовить заявление. В нем перечислить долги перед кредиторами: банками, налоговой. Следует также указать сумму и решение суда, по которому задолженность была взыскана, а также дату, когда решение вступило в законную силу. Важный момент — с даты вступления решения в силу должно пройти три месяца. На втором этапе оплачивается пошлина в 6 тысяч рублей и заявление подается в арбитражный суд — арбитраж его принимает и назначает судебное заседание. Третий шаг — судебное заседание, где должника признают несостоятельным и вводят процедуру банкротства, назначается финансовый управляющий.



— Он будет запрашивать информацию о должнике в различных фондах, Росреестре и так далее. Его услуги тоже следует оплатить, по закону это 25 тысяч рублей. По факту, если вы хотите, чтобы всё прошло хорошо, это обойдется в несколько раз дороже, — говорит Николай Бородин. Исходом процедуры может быть реструктуризация долга и собственно банкротство. В Арбитражном суде СПб и Ленобласти подчеркивают, что само по себе объявление человека банкротом еще не означает для него окончание этого процесса. «Это означает признание наличия несостоятельности гражданина, т. е. невозможности осуществить погашение требований кредиторов; это, можно сказать, только середина пути стандартного дела о банкротстве гражданина», — рассказали в суде.

Далее следует процедура реализации имущества, если оно есть. Вырученные от его продажи средства направят на погашение долга. То же касается и квартиры, взятой в ипотеку, — ее тоже изымут и реализуют.



— Если реализовывать нечего, финансовый управляющий вносит в суд ходатайство и просит признать должника банкротом, — объясняет адвокат. На время банкротства кредиторы не могут взыскивать деньги с должника, и все их претензии будут, при хорошем стечении обстоятельств, ограничены лишь объемом найденного управляющим имущества.

Кроме положительной стороны — избавления от долгов и начала жизни с чистого листа, есть у банкротства и негативные последствия: гражданин не может стать предпринимателем в течение пяти лет, не может брать кредиты, учреждать фирмы, занимать руководящие должности в финансовых организациях.

Далеко не все банкротные дела завершаются банкротством, отмечают эксперты.

— Очень много процедур банкротств фиктивны, от 1/5 до 1/4 таких дел. К примеру, должник вывел всё своё имущество и банкротится, чтобы очиститься перед кредиторами. Причем большинство из них платежеспособны и банкротятся по формальным признакам, — считает Николай Бородин.

В арбитраже отмечают, что по подавляющему большинству заявлений должники всё же признаются банкротами, однако имеются случаи возврата или отказа в принятии заявления, а также по принятым к производству заявлениям — случаи прекращения производства или оставления заявления без рассмотрения. Например, с начала этого года было возвращено 670 исков, а 723 дела были прекращены (самое распространённое основание прекращения — отсутствие средств на судебные расходы, 393 дела).



Денис Лебедев, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

