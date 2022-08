Перпендикулярный импорт. На полках петербургских магазинов может появиться иранская Coca-Cola

О том, что на российском рынке появилась продукция Coca-Colа иранского производства, «Фонтанке» рассказал источник в сфере розничной торговли Северной столицы. По его словам, дистрибьюторы предлагают сетям красные баночки, внешне неотличимые от тех, что международная компания еще недавно выпускала в Петербурге. Но есть одно но: на обороте шрифт на фарси с лаконичной надписью на английском: Canned under authority of the Coca-Cola Company by Khoshgovar Tehran Co. (разлито под контролем компании Coca-Cola компанией Khoshgovar Tehran Co. — Прим. ред.).