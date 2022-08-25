Перпендикулярный импорт. На полках петербургских магазинов может появиться иранская Coca-Cola

В ожидании выхода на рынок локальных брендов Coca-Cola ретейлеры ведут переговоры о поставках напитка из дружественных стран. В случае Ирана оригинальной будет только баночка.



Фото: Ebrahim Noroozi / AP / TASS Поделиться Поделиться





О том, что на российском рынке появилась продукция Coca-Colа иранского производства, «Фонтанке» рассказал источник в сфере розничной торговли Северной столицы. По его словам, дистрибьюторы предлагают сетям красные баночки, внешне неотличимые от тех, что международная компания еще недавно выпускала в Петербурге. Но есть одно но: на обороте шрифт на фарси с лаконичной надписью на английском: Canned under authority of the Coca-Cola Company by Khoshgovar Tehran Co. (разлито под контролем компании Coca-Cola компанией Khoshgovar Tehran Co. — Прим. ред.).



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Собеседник «Фонтанки» в одной из розничных сетей Петербурга подтвердил, что получал предложение закупать иранскую колу, но пока изучает его. «Это небольшие московские дистрибьюторы, которые работают за наличку на оптовых рынках, либо предоплата по безналу с самовывозом из Москвы», — говорит он. Баночка 330 мл предлагается по цене от 42 до 46 рублей. Брать можно палетами, но компания пытается договориться о доставке фуры в Петербург.

В X5 Retail Group на момент публикации не ответили на вопрос «Фонтанки». В «Магните» сказали, что иранская продукция в ассортименте не присутствует, в «Ленте» не располагают информацией о таком товаре. В еще одной федеральной сети сообщили, что получают от дистрибьюторов предложения поставлять продукцию Coca-Cola из ряда дружественных стран, но не покупают ее, так как параллельный импорт этой продукции в России официально не разрешен. Так что пока импортозамещение идет с помощью российских аналогов.



Но в случае с иранской продукцией импорт скорее можно назвать перпендикулярным. Изначально Khoshgovar Tehran Co. производила газировку по контракту с Coca-Cola. После революции 1979 года предприятие было национализировано, но продолжало импортировать эссенцию колы из США до 1984 года. Когда правительство запретило это, компания стала использовать иранскую формулу, хотя напиток продолжил выпускаться под брендом Coca-Cola. Сами иранцы утверждают, что вкус напитка не похож на «настоящую» колу. Зато баночка практически неотличима.



Судя по документам, имеющимся в распоряжении «Фонтанки», иранская кола попадает в Россию через Турцию. Причем в качестве отправителя в грузовой таможенной декларации указан не производитель — Khoshgovar Tehran Co., а некий Shahram Hosseinpour из Стамбула. Импортер — московская компания «Агрос». Помимо Coca-Cola, компания поставляет в Россию еще Fanta и Sprite. По данным СПАРК, владельцем предприятия является Иосиф Ковришкин. Данные о финансовых результатах отсутствуют.



Впрочем, это не единственная компания, которая возит иранскую колу. Как следует из данных портала, декларации о соответствии на продукцию Khoshgovar Tehran Co. в августе 2022 года получили еще две компании — московское ООО «Национальная программа развития спорта» и зарегистрированное в Махачкале ООО «Шелковый путь». Они намерены поставлять напитки «безалкогольные газированные и негазированные с маркировками Coca-Cola, Sprite, Fanta, упакованные в жестяных банках, емкостью 330 мл». Лимонады без указания от того же поставщика хотят продавать еще несколько юрлиц, но отчетами о финансовых результатах не могут похвастаться и они. По словам собеседников «Фонтанки», сотрудники дистрибьюторов, которые предлагают иранскую колу, часто имеют азербайджанские корни, что логично, учитывая географическую близость Азербайджана и Ирана.



Напомним, сама Coca-Cola прекратила производство в России газировки еще в начале лета. Сети распродавали в последние месяцы старые запасы, но на фоне дефицита цены выросли на 25 % и более. Компания обещает в ближайшее время начать поставки под локальными брендами. Однако название пока держится в секрете. Pepsi уже отгружает товары под местными марками, однако, по словам сетей, такой же популярностью, как оригинальная продукция, они не пользуются.

Так что иранская кола в оригинальной баночке, да еще по привлекательной цене может оказаться востребованной среди российских потребителей, считают участники рынка.



Параллельно ретейлеры изучают вопрос импорта из других дружественных стран. Так, в одной из региональный сетей рассказали, что получили предложение на казахстанскую Coca-Cola и Pepsi из Грузии. Однако речь снова о небольших дистрибьюторах, а не об официальных каналах поставки.



В другой сети сообщили, что ведут переговоры о поставках газировки из Белоруссии и Казахстана с несколькими дистрибьюторами. «Идет обсуждение условий — отсрочки платежа, предоплаты, маркетинговых бюджетов», — говорит собеседник издания.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

