Охладиться и взбодриться. Что россияне стали пить вместо Coca-Cola и Pepsi

Резкое подорожание и дефицит уходящих с рынка Coca-Cola и Pepsi охладили спрос на газировку. Полку у лимонадов отбирают энергетики. А вот потребление пива почти не упало, несмотря на рост цен.
За последние два месяца в России упало потребление газированных напитков. Об этом «Фонтанке» рассказали в исследовательской компании NielsenIQ 13 июля. В мае продажи розничных сетей в штуках упали на
Лимонадный кризис
По словам участников рынка, дело в повышении цен на популярные бренды газировки Coca-Cola, Fanta, Sprite, а также Pepsi, Mirinda и 7Up. После того, как глобальные компании объявили об уходе с рынка, они стали сокращать производство, поднимать цены и отказались от маркетинговых акций. В итоге сети ощутили «вымывание ассортимента», а то, что оставалось в наличии, стало заметно дороже. «Повышение цен было на
На данный момент обе компании прекратили отгрузки своих международных брендов, а сети торгуют тем, что запасли ранее. При этом Pepsi вместо фирменных напитков теперь предлагает вкусы «Тархун», «Дюшес», «Лимон» и «Дикая тайга» (аналог «Байкала») под маркой «Русский дар» в бутылках от 0,5 л до
«После сокращения ассортимента напитков от мультинациональных производителей покупательский спрос перераспределился на другие газированные безалкогольные напитки, в том числе лимонады отечественных марок», — прокомментировали в сети «Верный».
По данным сети «Реалъ», самый заметный рывок сделала «Черноголовка». Продажи ее продукции выросли в два раза по сравнению с прошлым годом и сместили с пьедестала прежнего лидера — Coca-Cola. «Они выручили нас в сложный период. Можно сказать, что «Черноголовка» спасла рынок», — прокомментировали в сети.
«Бенефициаром» ухода глобальных брендов «Черноголовку» называет и генеральный директор INFOLine Иван Федяков. До тех пор, пока Coca-Cola и Pepsi окончательно не исчезли с прилавков, подводить итоги рано. Но российские производители вряд ли смогут заместить все объемы. «
Федеральные сети делают упор на собственные марки газировки. «Верный» фиксирует рост популярности лимонадов собственного бренда «Hello!». «За последние три месяца продажи лимонадов этой линейки в штуках выросли в три раза по сравнению с прошлым годом. А продажи самого популярного вкуса «Дюшес» объемом 2 л выросли в штуках в девять раз», — прокомментировали в пресс-службе.
Рост продаж отечественных лимонадов видят и в сети «Пятерочка». В июне 2022 года в Петербурге продажи газированных напитков под собственными марками увеличились в штуках на
Замещать «Колу» не прочь и пивовары. К примеру, мытищинский «МПК» (Волковская пивоварня) в линейку крафтовых лимонадов «Волчок» добавил колу. Выпуск вариантов «Колы», по словам сетей, рассматривает Heineken.
Энергетичный рост
На фоне падения продаж лимонадов уверенно растет спрос на энергетики. По данным Nielsen, в мае объем реализации в штуках увеличился на
«Мы отмечаем рост спроса на энергетики среди покупателей нашей сети последние несколько лет. В текущем году рост продолжается. В июне наши покупатели приобрели на
Рост продаж энергетиков на
В «Пятёрочке» в Петербурге физический объем продаж энергетических напитков с июня 2021 по июнь 2022 года увеличился на
Впрочем, двузначные темпы прироста продаж энергетических напитков наблюдались еще до лимонадного кризиса, отмечают в Nielsen. «Категория является лидером среди безалкогольных напитков по приросту продаж на протяжении последних как минимум пяти лет», — прокомментировали в компании. Всего за первое полугодие 2022 года рост продаж энергетиков в штуках составил
Пивная стагнация
Продажи пива в розничных сетях в мае и июне, по данным Nielsen, упали в штуках на
Всего с начала года продажи в штуках выросли на
После начала спецоперации на Украине из продажи исчезли международные марки пенного, поставки которых в Россию прекратились. Местные производители синхронно подняли расценки, но сейчас вернули промоакции на весь ассортимент, отмечают в сети «Реалъ». «В итоге упало потребление продукции среднего ценового сегмента, но вырос спрос на напитки в ПЭТ-таре большого литража. Это выгоднее», — прокомментировали в компании.
В случае введения в России обязательной маркировки, выпуск пива может сократиться на
В «Балтике» не стали отвечать на вопрос «Фонтанки» о динамике продаж в июне 2022 года, но отметили, что не испытывают проблем с поставками сырья. «Завод в Петербурге работает в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.
Ранее исполняющий обязанности президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев заявил, что в 2022 году производство пива в России может сократиться на
Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»