«Все думают, что это смешно, а это тяжело». Президент Федерации хоббихорсинга — о скачках на палках с лошадиными головами

«Фонтанка» пригляделась к необычному увлечению горожан и поговорила с адептами



Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Что такое хоббихорсинг? Если коротко — «езда» на палочках, к которым приделаны плюшевые головы лошадей. Звучит абсурдно, но сами участники и организаторы относятся к своему занятию очень серьёзно. Так же, как к «нормальным» конным соревнованиям, которые проводит Федерация конного спорта Санкт-Петербурга. Собственно, под крылом (или лучше сказать — под гривой?) у большой федерации существует ещё одна, поменьше, — петербургская Федерация хоббихорсинга.



Видео в интернете рассказывают в первую очередь о финском варианте «игрушечных» скачек. Именно из Финляндии этот спорт пришёл в Петербург.



Но можно познакомиться с ним вживую и у нас: в деревне Хирвости на КСК «Вента Арена» 3 июля прошёл очередной этап Кубка федерации по хоббихорсингу.

По словам президента федерации Гавриила Морковкина, у них здесь всё, как у «больших»: судьи, скачки с препятствиями, штрафные баллы, если спортсмен и его «хоббихорсер» сбили барьер вместо того, чтобы его перемахнуть. И, конечно, призы.

«Участники в основном дети, — делится Морковкин. — Но взрослые тоже прыгают и бегут выездку. Даже есть взрослые спортсмены до 50 лет. Дистанция сегодня 180 метров. Восемь препятствий и восемь прыжков. Самое высокое препятствие сегодня — 140 сантиметров. Спортсмены, конечно, готовятся. Должен быть, правда, более плотный грунт…»

Пока Гавриил говорит, участники разминаются, немного увязая ногами в мягком песочке.

«Сейчас спортсмены его немножко утопчут. Я думаю, к финальному соревнованию грунт будет очень хороший», — обнадёживает президент.



Ну что ж, посмотрим на спортсменов. Девочки, на вид лет 10–12, бегают и прыгают на арене без остановки, утрамбовывая грунт. Есть одна барышня постарше, ей 16, и она сетует: «Старая я для этого. Уже вся взмокла».



Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





А вот мальчишек среди хоббихорсеров нет совсем. На вопрос, что за феминистское царство такое, девчонки смеются и объясняют: «Тут же надо палку между ног держать. Мальчикам неудобно».

Это редкий момент, когда кто-то из спортсменок употребляет слово «палка». У каждой лошадки здесь есть имя, для неё хозяйка выдумывает характер и повадки. Общаться с ними нужно ласково — и это даже не традиция, а часть правил игры. Грубое обращение с игрушкой строго запрещено, судьи могут за это оштрафовать.



— Это у меня мерин, — говорит одна из девочек про своего коня.

— Как ты это поняла? У него же ниже головы ничего нет, — интересуется кто-то из взрослых.

— Просто я так решила, — объясняет спортсменка.

— Мою лошадь зовут Мечта Альянса. В честь хорошего коня, которого воспитали, и он участвовал в скачках, — рассказывает другая барышня.

— Воспитанная лошадь? Где же тогда твой хлыст? — снова звучит типично взрослый вопрос.

— Я воспитываю через общение. У нас дружеские отношения. Жеребцы, они всё понимают. А кобылы истеричны и могут не прощать. Поэтому с ними надо аккуратнее.



А где же взрослые спортсмены? Так ли легко они включаются в игру «в лошадки»?

«Здесь ты сама придумываешь лошадь, ты создаешь ей характер, породу, — рассказывает Анна, которая пришла посоревноваться вместе с дочерью. — Создаёшь лошадь, на которой ты хотела бы выступать, как на живой».

«Фонтанка» просит ее рассказать про своего скакуна.

«Это Бинго-Бонго, он будёновец, будёновский мерин, ему 10 лет. Он уже многого достиг!» — с готовностью отвечает собеседница.

На вопрос о том, не в честь ли фильма с Адриано Челентано получил имя, Анна отвечает отрицательно.



«Нет, это есть такой мультфильм «Головоломка», а там есть персонаж по имени Бинго-Бонго. Бинго-Бонго всех быстрей, Бинго-Бонго, Бинго-Бонго!» — весело напевает женщина.

Сохранить в себе внутреннего ребёнка, как Анне, удаётся немногим. Большинство взрослых здесь — или организаторы и судьи, или родители-болельщики.

Еще одна взрослая гостья соревнований — Марина, её дочь Маргарита сегодня выступает на пони по имени Ветерок, которого называет «гением». Хотя и не скрывает, что выбрала пони — даже по меркам хоббихорсинга маленькую лошадку, потому что с ней легче прыгать.



«Надо не сбить барьеры и быстрее пробежать по времени, без штрафных баллов. Судьи оценивают технику прыжка, забег», — объясняет она корреспонденту «Фонтанки» методику определения победителя.

В этот вид спорта Марина втянулась вслед за дочерью, которая вообще занимается на живых конях, но сейчас совмещает с хоббихорсингом.

«А чаще совмещают? Или есть те, кто только в хоббихорсинге?» — проверил догадку наш корреспондент.



«Насколько я слышала, обычно совмещают. И все из конного спорта приходят», — отметила собеседница.

Вот так и разбивается представление о хоббихорсинге как о чём-то, во что можно поиграть с друзьями от нечего делать, как в пейнтбол или «маггловский» вариант квиддича, где тоже нужно бегать, зажав палку-метлу между ног. Попробуй-ка перещеголять настоящих профессионалов!

Саму Марину лошади не очень увлекают.

«Нет, не могу разделить этот интерес, — Марина подпирает щёку кулаком, ей явно скучно. — Но раз у дочери есть интерес, это прекрасно. Интерес надо поддерживать».

Тем временем Анна и будёновец Бинго-Бонго празднуют победу: первое место среди взрослых. Надо сказать, золото досталось Анне без особой борьбы: сегодня она единственный представитель своей возрастной категории. А вот дочь Анны, Лена, с лошадью Каспером в своей категории завоевала бронзу. Но маме не завидует: игра есть игра.

Что победители получают в награду — зависит от сложности соревнований. Кому-то просто дают диплом, а кому-то — и новую лошадку, изготовленную «заводчицей» хоббихорсов, которая просит называть себя Анной Хорси.



Свою первую лошадку на палочке она сделала по просьбе подруги.

«Первая реакция, конечно, у меня была неоднозначная — зачем это, для чего? — вспоминает женщина. — Но в процессе изготовления лошади мне стало очень интересно работать с деталями, я добавила ей реснички, глазки выпуклые. Это всё увлекло меня настолько, что спустя два года я езжу на выставки, где представляю своих лошадей. А сегодня я спонсор на соревнованиях».

В хоббихорсинг «заводчица» пришла из не связанного с рукоделием направления.



«Вообще я по образованию математик, по профессии бухгалтер, — говорит она. — Но вот дети меня увлекли — приезжаю сюда, чтобы напитаться их энергией. Когда я здесь, они сразу ко мне прибегают, обнимаются, спрашивают, какие есть новиночки, рассказывают, как живут лошадки, которых они приобретали у меня. Это всегда так вдохновляет».

И тут же, как по заказу, «заводчицу» обступают девочки. Одна сразу же выбирает себе нового друга. Анна предупреждает, что понравившийся ей хоббихорс стоит 7 000 рублей .



«Да я его куплю, у меня есть семь тысяч!» — небрежно отвечает девочка.

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Похоже, хоббихорсинг не только весёлое, но и прибыльное дело. Но заниматься им получится не у каждого. Гавриил Морковкин в своём рассказе делает акцент на том, что всё здесь далеко не так просто, как выглядит со стороны.

«Половина тела должна «изображать» лошадь, а другая половина, собственно, спортсмена, — говорит он. — Поэтому всё, конечно, идёт от нервной системы и от физической подготовки. Все думают, что это очень легко и смешно. На самом деле, это очень тяжело. Этот спорт только развивается. Надеюсь, нас Министерство спорта поддержит и мы потом будем проводить эти соревнования на общем основании. Может быть, даже вскоре хоббихорсинг станет олимпийским видом спорта. Потому что здесь объединены правила лёгкой атлетики и конного спорта».

Находясь на соревновании, проникаешься и начинаешь рассуждать: олимпийский вид спорта — почему бы и нет? Кёрлинг же включили в программу, а ведь он на первый взгляд выглядит как что-то совсем уж странное. А здесь игра в куклы плюс физкультура. И смешно, и полезно для здоровья.



Ну и, конечно, после всего увиденного и услышанного самому хочется оседлать хоббихорса. Правда, спортсменки на просьбу «дать покататься» отвечают отказом. Рассказывают, как «у одной девочки» под таким же предлогом «угнали» лошадь.

Фантазия вызывает в голове образ цыгана-хоббихорсокрада, но тот быстро пропадает при виде уже знакомого нам Гавриила Морковкина, который не только президент, но и судья. Приходится и ему задать вопрос: что он в первую очередь будет оценивать во время соревнований?



«Чистоту и резвость, — лаконично отвечает Морковкин. — Кто быстрее и чище, тот и выиграл». Глеб Колондо, специально для «Фонтанки.ру»