Прочь влияние извне!

Приступить серьезно к его изгнанию, как я понимаю, планируют в 2023 году. Поскольку прошедший недавно третье чтение в Госдуме закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» вступит в действие с 1 декабря 2022 года. К этой дате будут готовить проскрипционные списки. Восхищает в первую очередь формулировка «иностранное влияние». Петр I был бы первым на очереди, доживи он до наших дней.

Если ранее для того, чтобы стать иноагентом, нужно было выполнить два условия: заниматься политической деятельностью и получать материальную поддержку из-за рубежа, то теперь последней не требуется. Политическая деятельность же и ранее трактовалась так широко, что под нее попадало практически любое обнародованное мнение по той или иной общественной проблеме. Высказал в сетях свое отношение, например, к закону РФ «О пчеловодстве» и получил перевод на 500 рублей от дедушки из Белоруссии — всё, готовый иноагент. Екатерине Шульман (известной многословной политологине) присудили иноагента аж за зарплату от Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) и гонорары от «Эха Москвы» (ставшая «экстремистской» радиостанция жила за счет «Газпром медиа», а последний, в свою очередь, — за счет оплаты газа иностранными потребителями).



Однако производство иноагентов вскоре нужно будет поставить на поток. Суровая обстановка требует. И тут нашему Минюсту выискивать в сотрудничестве с Росфинмониторингом переводы средств и приписывать их к иностранным источникам станет весьма и весьма обременительно. И вот был сделан гениальный ход. Для иноагентства достаточно находиться под иностранным влиянием.

Что это такое? Если следовать официальному тексту, то под ним понимается «предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами». Перечитываю и не могу скрыть своего восторга. Особенно впечатляют «иные способы». Да и «убеждение» тоже хорошо катит.



Вот начитался экономист концепций модной ныне бихевиористской школы экономики (естественно, среди ее создателей — одни иностранцы), убедили они его в своей правоте, изложил он это гнилосущностное учение студентам, — всё, поступай в иноагенты со всеми вытекающими последствиями. И не придерешься, поскольку по закону в роли иностранного источника могут выступать не только иностранные государства и организации, но и граждане других стран.

Более того, не только они, а даже российские юрлица и (внимание!) граждане, уже получающие зарубежное финансирование или поддержку. Понятно, что статус иноагента становится заразным, но этим дело не ограничивается. Важен здесь сам факт «зарубежного финансирования или поддержки». Необязательно связанный с иноагентством. Например, просто словесный контакт с гражданином, имеющим доход от сдачи в аренду зарубежной недвижимости, уже станет основанием для подозрения. Вдруг он в чем-нибудь убедит собеседника. А тот, в свою очередь, еще кого-нибудь.



Теперь перейду от абстрактного к конкретному. Несколько слов о себе любимом. Не из тщеславия, а просто потому, что любопытство разъедает. Следующий учебный год я начну с курса Public Economics (экономика общественного сектора) на английском языке для студентов магистратуры департамента государственного администрирования питерской «Вышки». В основе — учебник Арье Хиллмана (гражданина Израиля). Эта деятельность потянет на статус иноагента?

Данный вопрос я задал бы министру юстиции РФ господину Чуйченко. Однако он, выступая на петербургском юридическом форуме, вдруг заявил: «Мы сегодня не можем даже на теоретическом уровне понять, что такое «иностранный агент». Вот это здорово! Министерство регулярно по пятницам раздает это звание, а сам министр не знает, что это значит?! Так что пока, сделал вывод, обращаться к нему бесполезно.



Одна надежда — может быть, к 1 сентября министр созреет и выдаст ответ. Тем более что председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обрадовал тем, что четкие критерии того, что будет считаться иностранным влиянием, в том числе в пресловутых «иных формах», установит Министерство юстиции. За работу, господин министр!

В результатах этой работы не один я заинтересован. Тем более что объявление иноагентом теперь повлечет за собой запрет на профессию: таковой не сможет осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных организациях. Мне-то, пенсионеру, это не так уж важно, а вот молодым коллегам следует задуматься. Все основные курсы (не только те, что на английском) в социальных науках построены на концепциях, созданных представителями «недружественных стран». Да и курс «Современная английская литература» (наверняка что-то похожее есть на филфаке СПбГУ) может стать фатальным для лектора. Сам «убедился» и других, нехороший человек, убеждал. Достоинства в ихней литературе выискивал, а они, гады, «Джавелины» Украине поставляют.



Выделяется рассматриваемый закон и новым провозглашенным в нем статусом: лицо, аффилированное с иноагентом. Этакий ЧСИР (член семьи изменника Родины). К последним будут относить учредителей, руководителей, членов, участников или работников организации, объявленной иноагентом. Формально ограничения, прописанные полноценному иноагенту, на них не накладываются, но подозреваю, что это — кандидаты в иноагенты. Как в советские времена были члены КПСС, а были кандидаты в члены КПСС (в среднем год в этом кандидатстве надо было пребывать до получения «дворянства»).



Раньше иноагенты не знали, как от этого почетного титула избавиться. Теперь же в законе прописано, что физическое лицо вправе подать заявление в свободной форме и приложить документы, подтверждающие прекращение обстоятельств, послуживших основанием для включения в реестр. Решение же по данному заявлению будет принимать министр юстиции (тот самый, который не знает, что такое иноагент) или его заместитель (может, хоть он знает?).

Представляю примерно, как будет выглядеть такое заявление: «Я, такой-то и такой-то, полностью и окончательно изжил навязанные мне пагубные для страны иноземные убеждения, публично сжег вредоносный учебник, уничтожил при свидетелях (ФИО) файлы с лекциями и заданиями, забыл английский язык и перешел исключительно на русский мат. Последнее могу подтвердить как в письменной форме, так и при очной встрече».

Андрей Заостровцев

