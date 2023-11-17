Патриарх Кирилл на заседании Общецерковного съезда по социальному служению заявил: «Население может увеличиться просто как по движению волшебной палочки». Эта декларация была адресована Госдуме РФ, которой от имени РПЦ предложено законодательно запретить аборты в частных клиниках. Тут же появились инициативы снизу: в Крыму все частные клиники «добровольно» отказались от их проведения, в Курской — четыре из пяти. Возможно, пока пишу эти строки, число «инициативников» увеличится.

Этим дело не ограничивается. Ведется кампания против медикаментозных средств прерывания беременности. Делаются громкие заявления, суть которых в требованиях ограничить общественную активность женщин и их доступ к высшему образованию. Естественно, все во имя повышения рождаемости. Парадоксально, что авангард агитаторов за принесение многочисленных жертв во имя репродукции населения представлен женщинами с высоким общественным положением, высшим образованием и даже ученой степенью доктора наук.



По всей видимости, лучше всего обратиться к опыту более-менее близких стран. Где в итоге запретов повысилась рождаемость? Возьмем Польшу, вставшую на путь криминализации абортов с 1993 года и далее продвигавшуюся по нему усилиями правящей до последнего времени консервативной партии «Право и справедливость». Каков результат? Рождаемость не выросла по причине легкости «абортного туризма». А вот партия пострадала: недавно продула выборы и теперь ее оппоненты из «Гражданской платформы» формируют правительство.



Техас. Штат сравним с некоторыми немалыми странами. Тоже пошел по «польскому пути» после того, как Верховный суд США в 2022 году отдал вопрос об абортах на усмотрение штатов. Рождаемость выросла на 3%. Но сейчас стремится к прежнему показателю. Легко приспособились. Ведь не так далеко есть либеральные штаты, которые придерживаются противоположного подхода.

И тем не менее в одном случае «волшебная палочка» сработала. Однако сделала намного больше, чем ее просили. В 1966 году коммунистическая диктатура строго запрещает аборты в Румынии. Под лозунгом «Плод принадлежит обществу». Одновременно были запрещены контрацепция, сексуальное просвещение и введен 10%-ный налог на доходы бездетных. Бездетность рассматривалась режимом как предательство дела построения социализма.



И вроде бы чудо случилось. Через год рождаемость выросла вдвое! Тут надо принять во внимание, что Румыния тех лет была даже более закрытым обществом, чем СССР. Правда, в течение пяти последующих лет рождаемость заметно снизилась. Сыграли свою роль нелегальные аборты. Но на этом чудеса не закончились.



Поколение «детей Чаушеску» стало главной массовой движущей силой свержения его режима. Дети-декреточки (1966–1972 годов рождения), как их называли в Румынии, составили половину погибших в ходе боев восстания 1989 года. Примечательно, что убил Николае Чаушеску тоже один из них.



Лауренциу Штефанеску возглавлял карательный отряд, расстрелявший супругов Чаушеску в декабре 1989 года. «Когда Чаушеску подписал декрет (...), он подписал свой смертный приговор, потому что тогда родился я», — говорил журналистам Штефанеску. «Да, он был Батей, как он себя называл, практически он был моим отцом, благодаря ему я родился, но так было уже невозможно, он больше меня не стоил, и, наверное, я его. Так что я расстрелял Батю». Вот такое продолжение было у чуда. Немного переборщила волшебная палочка. Вроде как «отцеубийство» ей не заказывали.



Для тех, кто хочет прочитать текст квалифицированного демографа о том, почему запрет абортов не повысит рождаемость, зато повлечет ряд отрицательных последствий, рекомендуем Алексея Ракшу. Здесь же не будем его пересказывать, а обратим внимание на другое. На смысл. В интернете можно найти много ерничанья по поводу того, что запретители запредельно глупы: полагают, что женщины рожают готовых солдат или весьма дефицитных на рынке труда сварщиков и сантехников. Не будем подражать этому стилю, хотя и очень хочется.



Дело в том, что ориентация на домострой встраивает семью в вертикаль власти и укрепляет последнюю. Патриархат и начальственный аппарат с произвольными полномочиями в политической системе должен быть органически дополнен такими же отношениями в семье. В этом случае семья воспитывает не граждан, а подданных. Да еще в больших количествах. Что от нее и требуется. А мужчина — глава семьи — получает как бы компенсацию: его тело принадлежит государству, но зато тело жены (во всех смыслах) — ему. Уже идут предложения спрашивать разрешения на аборт у супруга. Не удивлюсь, если через год-другой паспорт жены официально будет передан ему же со всеми правомочиями в гражданской сфере.



Загвоздка только в том, что патриархальная семья требует патриархальной экономики, где дети выполняли две функции: во-первых, социального обеспечения родителей в случае немощи и старости, во-вторых, рабочей силы, вносящей свой вклад в семейный доход. Важно было дотянуть рожденное дитя до возраста, когда оно начнет давать отдачу. И так до взрослого состояния и ухода из семьи. Недаром американский экономист Теодор Шульц выдал афоризм: «Дети — капитал бедняков!»



Если же экономика давно индустриальная, то все это не работает. Стимулы рожать не прибавляются. И тут как ни загоняй женщину в стойло, ничего не получится. Коэффициент рождаемости в Иране в 1960 году был 7,3 (!), а спустя 60 лет, в 2020 году, — 1,71. Это больше, чем в России (1,5), но ниже, чем в Израиле (2,9). А теперь о самой главной проблеме. В современном мире дети начинают все более восприниматься как то, что экономисты называют общественным благом. Примером такого может быть прогноз погоды или уличные фонари. Все признают их пользу, но в силу такой особенности этих благ, как неисключаемость из потребления, никто не хочет за них добровольно платить. Государство финансирует их через насильственное изъятие доходов, именуемого налогообложением.

Все взрослые понимают, что в мире без детей их со временем ждет преждевременная смерть. Однако сильно стремление переложить заботу о детях на других. Я постою в стороне, а мир без детей не останется. В одном из социологических опросов это стремление «постоять в стороне» прекрасно обосновал склонный к идеологии чайлд-фри молодой человек: «Дети поглощают массу ресурсов, причем денежные даже не на первом месте, — это время, силы, свобода, личное пространство, нервы, эмоциональная вовлеченность, забота и т. п.».



Государства стараются как могут компенсировать это современное восприятие детей как издержки растущими выплатами на них и разными натуральными льготами родителям. Российский материнский капитал — наглядный пример. Воспроизводство населения все больше становится оплачиваемой надомной работой. И практика показывает, что не запрет абортов, а грамотно выстроенные выплаты и льготы повышают рождаемость.



Тем не менее проблему это не решает. В большинстве стран коэффициент рождаемости после всех поощрений ниже 2,1, что означает неизбежное сокращение населения в будущем, а для многих стран — и ныне. Казалось бы, выхода нет.

На самом деле — есть! Стоит задуматься, почему так спокоен Китай, которому угрожает острейший демографический кризис из-за долгое время проводившейся политики «одна семья — один ребенок». Сейчас ограничения сняты, но это не сильно прибавило желания рожать.



Китай решил совершить подлинную революцию в воспроизводстве населения и выращивать детей «в инкубаторах», которые можно назвать маткозаменителями. Вот информация от одного уважаемого издания.

«Тридцать первого января 2022 года исследователи из Сучжоу сообщили, что тестируют роботизированную систему вынашивания плода. Эмбрионы поместили в специальный контейнер — подобие матки. За ними круглосуточно «ухаживает» искусственный интеллект. По мнению создателей, эта разработка не только увеличит население Китая, но и поможет женщинам, которые не могут сами выносить и родить ребенка. Китайские ученые утверждают, что система почти готова к полноценной работе».



Правда, тут же приводится мнение западных экспертов, что китайские ученые, мягко говоря, привирают о своих успехах. Но как пел Владимир Высоцкий: «Если правда оно ну хотя бы на треть…» Стоит задуматься. Речь идет об обобществлении процесса оплодотворения яйцеклетки и вынашивания человеческого эмбриона. Да еще под присмотром искусственного интеллекта, который в Китае явно будет закладывать в него преданность ЦК КПК.



Такой прорыв снимает количественные ограничения с «делания новых людей». Часть будет передаваться на воспитание в семьи. И наверное, бóльшая часть — в интернаты. Процесс воспроизводства населения станет плановым. Из расчета будущих потребностей. Теоретически взрослые могут быть и вовсе не обременены этим процессом в качестве добровольцев. Все — логично! Такому обществу никакие чайлд-фри не страшны, поскольку детей будут производить не надомники-любители, а фабрики.

Патриарх со своей «волшебной палочкой» смотрит назад, в архаику. Однако в архаичных практиках никаких решений назревших в современном обществе проблем найти нельзя. А вот китайцы пребывают в процессе обретения истинно волшебной палочки. И ищут ее на пути разработки и применения новейших технологий, понимая, что нельзя идти вперед с повернутой назад головой.

