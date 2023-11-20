Милей оказался всех милей

Радикальный либертарианец Хавьер Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине. После первого тура выборов, в котором он занял 2-е место вслед за представителем левоцентристов, министром экономики Серхио Масса, «Фонтанка» рассказывала об установках эксцентричного кандидата.

И вот свершилось. Подведены результаты второго тура. Милей набрал 55,7%, Масса — 44,3%. Удивительно много для ответственного ныне за положение дел в аргентинской экономике, где инфляция достигла 140% в годовом исчислении. При этом явка на выборы составила рекордные 76,4%. Еще бы! Они действительно судьбоносны для страны.

Милей предлагает ударить по бюрократии. Его выступления чем-то напоминают лозунг хунвейбинов в эпоху культурной революции Мао: «Огонь по штабам!» Только это огонь не с левых, а с правых позиций. Точнее, с позиций полного и последовательного освобождения от избыточной бюрократии и сохранения лишь минимального государства. Новоизбранный президент мог бы вспомнить определение государства середины XIX в. в Великобритании как ночного сторожа. Впрочем, уверен, что он его знает и, что самое главное, собирается воссоздать такое в современной Аргентине.

Милей из 19 министерств предлагает оставить только 8! Избавиться от министерства «женщин, гендера и разнообразия» (и в Латинскую Америку глубоко въелась эта левацкая зараза), «социального развития», «общественных работ» и других паразитических институций, ложащихся тяжелым бременем на аргентинскую экономику. Не только и не столько финансово, сколько своими регуляторными инновациями. Часть экономии будет пущена на силовой блок: его расширение и, главное, укрепление, повышение эффективности. Политик заявляет, что его команда разработала план по резкому сокращению расходов бюджета на 15% ВВП и снижению налогов, а в случае с импортом сырья — полной отмене налогов. Он считает, что только через приватизацию аргентинское общество сможет снизить свою зависимость от госпомощи. Выступает за ликвидацию ЦБ Аргентины как регулятора и долларизацию экономики страны через свободную валютную конкуренцию.

Кстати, по ходу избирательной кампании с Милеем произошел случай, который не будет совсем уж удивителен для россиян. Против него завели уголовное дело из-за слов о том, что «песо — это валюта, выпущенная аргентинским политиком», а потому она «стоит дешевле экскрементов», ведь «этот мусор не годится даже на удобрение». Прокуратора заявляла, что он пытался спровоцировать панику среди населения. Донос же на него «за оскорбление песо» написал действующий президент. Сегодня аргентинцы празднуют победу Милея так, как не праздновали победу сборной страны на чемпионате мира по футболу. Победитель обратился с речью к согражданам, в которой заявил, что будет добиваться радикальных изменений: «Реконструкция Аргентины сегодня началась…»

Понятно, что он столкнется с отчаянным сопротивлением бюрократии и противодействием парламента, где большинство пока не принадлежит возглавляемой им коалиции La Libertad Avanza. Посмотрим, что удастся сделать новому президенту за 4 года у власти.

Сопротивление либертарианским преобразованиям будет идти не только от внутренних оппонентов (а их немало), но и от внешних. Речь идет не только о всяких там МВФ и ВБ с их замшелыми программами под видом либерализации. Западный истеблишмент явно встанет на дыбы, если шаги будут действительно решительными. Он ведь уже давно представляет не капитализм, а бюрократию. И реальная угроза ей в одной стране воспринимается как угроза себе. Есть такое понятие в политологии, как «эффект домино». Антибюрократический настрой заразен.

В этом плане интересно взглянуть на заголовки крупнейших СМИ. Левая британская «Gaurdian» обзывает Милея «ультраправым либертарианцем». Хорошо, что хоть не использует жутко замусоленное клише «фашист». Впрочем, намек с помощью приставки «ультра» ясен. Вроде как респектабельное ВВС: «Крайне правый аутсайдер выиграл президентские выборы!» AP (Associated Press): «Пламенный (fiery) правый популист…» И наконец, «Washington Post» обзывает его «телевизионным экспертом» (между прочим, 20 лет преподавания экономики в университете и участие в успешных бизнес-проектах) и пишет о нем как о «трампоподобном либертарианце».

Кстати, Дональд Трамп поздравил Милея с победой, а левацкий президент соседней Бразилии Лула да Сильва поздравил с проведением выборов, не назвав победителя по имени. Где-то такая манера обращения уже встречалась. Единственное, о чем можно сожалеть, что Милей — не гражданин США и победил на выборах не в этой стране.