Духовный путь 2.0. Прихожанка армянской церкви о боксе, гаданиях и елках

Лауре Данильянц 25 лет. Бойкая, яркая, очень веселая девушка серьезной профессии — она инженер на крупном заводе, выпускающем турбины. Встретились мы с ней в гостевом доме Армянской апостольской церкви Святой Екатерины: наша героиня — ее прихожанка. «Фонтанка» продолжает рассказывать о молодых верующих петербуржцах и о том, как они совмещают правила религии и ритм современной жизни.
Как хрупкая девушка создает огромные турбины
Лаура Данильянц — инженер с опытом в профессии. Специальность она выбирала осознанно: заканчивая школу, точно знала, где хочет учиться. Поступила на бюджет в СПБГУ. После учебы решила не идти в магистратуру, а начать работать. Молодых специалистов по распределению отправляли трудиться на Крайний Север, но Лауре туда не хотелось — и она нашла работу на судостроительном заводе около дома. Ей там очень понравилось.
— Я очень люблю промышленность, цеха. Меня завораживает процесс создания детали по моим чертежам. Да и вообще мне нравится строгость, военная тематика. Завод — как раз то, что мне нужно, — взахлеб рассказывает о работе Данильянц.
На работе ее тоже ценили. Но, потрудившись на одном месте 4 года, девушка захотела перемен и нашла новое место, где выпускают уже не корабли, а турбины. Новая работа, иные расчеты, всему нужно учиться — именно ради этого Лаура, по ее словам, ушла с насиженного места на другое.
— Вы, наверное, с такой работой невыездная? — спрашиваю ее.
— Мы даем, конечно, подписку о неразглашении, потому что чертежи не должны покидать пределов завода. Но так, чтобы нельзя было выезжать за границу, — таких требований нет, — шутит она.
Лаура родилась в Петербурге, в верующей семье. Держать посты, отмечать религиозные праздники для нее было совершенно естественным в детстве и привычно сейчас. Наша героиня живет одна, никто ее не контролирует, но она все равно строго соблюдает правила — например, держала Великий пост.
— Как вам, молодой девушке, удалось съехать от родных? Они не возражали? — удивляюсь в беседе.
—А я не съезжала, — смеется Лаура. — Так получилось, что мы разъехались.
Старший брат девушки женился и живет своей семьей. Мать тоже стала жить отдельно. Лаура осталась в семейном гнезде с небольшой собакой.
Серьезностью Данильянц отличалась с детства. Она не ходила в клубы и бары — друзья иногда этого не понимали. Кое-кто из одногруппников на первом курсе университета даже перестал общаться с девушкой. Но Лаура не особенно по этому поводу переживала.
— Мне это было не очень интересно, — говорит она. — Кроме того, я тогда активно занималась спортом — свободного времени, честно скажу, было немного.
Тренировки у нее были серьезные — борьба и бокс. Юная армянка была от них в восторге.
— Я же шумная, не могу сидеть тихонько в углу, — объясняет она. — В вузе пошла на танцы, а там все девушки такие плавные, нежные. И я пришла, громкая. Так и не прижилась.
Зачем молодежь в праздник ест соленое
Прихожанкой церкви Лаура стала уже во взрослом возрасте. В детстве, несмотря на религиозность семьи, ее туда почти не водили. Но Армянская апостольская церковь Святой Екатерины — не только храм. При ней есть школа, воскресные занятия, молодежные группы. По сути, это единый центр армянской культуры в Петербурге. И Лаура пришла туда, чтобы выучить письменный армянский язык. А потом узнала о воскресных занятиях — так и осталась. Сейчас Данильянц — член молодежной общины. В обязанности ребят входит приобщение новых прихожан — ровесников. Им рассказывают о мероприятиях, помогают освоиться, приглашают на религиозные праздники.
— Недавно, например, мы как раз готовили новеньких к празднованию Терендеза — это весенний праздник влюбленных и молодоженов, — рассказывает Лаура.
Терендез — единственное время, когда верующим армянам разрешено гадать: в святки, как православные, они этого не делают. А в Терендез принято печь соленые печенья — их молодые люди едят перед сном. Считается, что суженый или суженая придет ночью и попросит напиться.
Никто никого ничему не учит
Лаура очень общительна. У нее много друзей разных конфессий. Две лучшие подруги — язычница и мусульманка. Девушки часто встречаются, ходят гулять в парк. Бывает, что ссорятся — но никогда из-за религиозных мировоззрений.
— Есть простое правило: никто никого ничему не учит, — рассказывает наша героиня. — Следи не за другими, а за своим поведением — и все будет хорошо.
Лаура не курит и не пьет. Совсем. По ее словам, это нарушение правил — вера не позволяет.
— Но мне и не хочется. Мне и так может быть весело, — говорит она. — А сейчас я еще каждый день за рулем — и уж точно предпочту спиртному вождение, которое люблю.
В свободное время девушка читает, катается на велосипеде, гуляет с собакой. Или идет собирать мусор на городских улицах. Она — член молодежного экологического движения, которое регулярно выезжает на субботники. После новогодних праздников ребята убирали брошенные на улицах елки и отвозили их на дробление в щепу. В теплое время года собирают покрышки — их в Петербурге валяется очень много. По рассказу Данильянц, однажды они обнаружили просто гору колес. Вывезли 653 штуки, и это еще было не все.
— Я очень болезненно отношусь к теме мусора и животных, — эмоционально рассказывает девушка, — кто, если не я? Жить надо так, чтобы сделать пребывание на этой планете максимально безопасным для всех.
Эта страсть Лауры пришла не из семьи. Уже живя отдельно, она начала раздельный сбор мусора, а затем включилась и в субботники.
— Мне бы еще родных уговорить на раздельный сбор, — говорит она.
— Лаура, о чем вы мечтаете? — спрашиваю.
— О семье, — Лаура не задумывается ни на секунду. — Я хочу любимого человека рядом, много детей, чтоб все дружили. Мечтаю, как мы на машине поедем в Сочи. Раньше я мечтала об автомобиле, но его я уже купила.
Как живут представители других конфессий, читайте в материалах «Фонтанки».