Духовный путь 2.0. Прихожанка армянской церкви о боксе, гаданиях и елках

Лауре Данильянц 25 лет. Бойкая, яркая, очень веселая девушка серьезной профессии — она инженер на крупном заводе, выпускающем турбины. Встретились мы с ней в гостевом доме Армянской апостольской церкви Святой Екатерины: наша героиня — ее прихожанка. «Фонтанка» продолжает рассказывать о молодых верующих петербуржцах и о том, как они совмещают правила религии и ритм современной жизни.



Фото: Сергей Николаев Поделиться Поделиться





Как хрупкая девушка создает огромные турбины

Лаура Данильянц — инженер с опытом в профессии. Специальность она выбирала осознанно: заканчивая школу, точно знала, где хочет учиться. Поступила на бюджет в СПБГУ. После учебы решила не идти в магистратуру, а начать работать. Молодых специалистов по распределению отправляли трудиться на Крайний Север, но Лауре туда не хотелось — и она нашла работу на судостроительном заводе около дома. Ей там очень понравилось.



— Я очень люблю промышленность, цеха. Меня завораживает процесс создания детали по моим чертежам. Да и вообще мне нравится строгость, военная тематика. Завод — как раз то, что мне нужно, — взахлеб рассказывает о работе Данильянц.



На работе ее тоже ценили. Но, потрудившись на одном месте 4 года, девушка захотела перемен и нашла новое место, где выпускают уже не корабли, а турбины. Новая работа, иные расчеты, всему нужно учиться — именно ради этого Лаура, по ее словам, ушла с насиженного места на другое.



— Вы, наверное, с такой работой невыездная? — спрашиваю ее.

— Мы даем, конечно, подписку о неразглашении, потому что чертежи не должны покидать пределов завода. Но так, чтобы нельзя было выезжать за границу, — таких требований нет, — шутит она.

Фото: Сергей Николаев Поделиться Поделиться





Лаура родилась в Петербурге, в верующей семье. Держать посты, отмечать религиозные праздники для нее было совершенно естественным в детстве и привычно сейчас. Наша героиня живет одна, никто ее не контролирует, но она все равно строго соблюдает правила — например, держала Великий пост.



— Как вам, молодой девушке, удалось съехать от родных? Они не возражали? — удивляюсь в беседе.

—А я не съезжала, — смеется Лаура. — Так получилось, что мы разъехались.

Старший брат девушки женился и живет своей семьей. Мать тоже стала жить отдельно. Лаура осталась в семейном гнезде с небольшой собакой.

Серьезностью Данильянц отличалась с детства. Она не ходила в клубы и бары — друзья иногда этого не понимали. Кое-кто из одногруппников на первом курсе университета даже перестал общаться с девушкой. Но Лаура не особенно по этому поводу переживала.



— Мне это было не очень интересно, — говорит она. — Кроме того, я тогда активно занималась спортом — свободного времени, честно скажу, было немного.



Тренировки у нее были серьезные — борьба и бокс. Юная армянка была от них в восторге.

— Я же шумная, не могу сидеть тихонько в углу, — объясняет она. — В вузе пошла на танцы, а там все девушки такие плавные, нежные. И я пришла, громкая. Так и не прижилась.

Зачем молодежь в праздник ест соленое

Прихожанкой церкви Лаура стала уже во взрослом возрасте. В детстве, несмотря на религиозность семьи, ее туда почти не водили. Но Армянская апостольская церковь Святой Екатерины — не только храм. При ней есть школа, воскресные занятия, молодежные группы. По сути, это единый центр армянской культуры в Петербурге. И Лаура пришла туда, чтобы выучить письменный армянский язык. А потом узнала о воскресных занятиях — так и осталась. Сейчас Данильянц — член молодежной общины. В обязанности ребят входит приобщение новых прихожан — ровесников. Им рассказывают о мероприятиях, помогают освоиться, приглашают на религиозные праздники.



— Недавно, например, мы как раз готовили новеньких к празднованию Терендеза — это весенний праздник влюбленных и молодоженов, — рассказывает Лаура.

Фото: Сергей Николаев Поделиться Поделиться





Терендез — единственное время, когда верующим армянам разрешено гадать: в святки, как православные, они этого не делают. А в Терендез принято печь соленые печенья — их молодые люди едят перед сном. Считается, что суженый или суженая придет ночью и попросит напиться.

Никто никого ничему не учит

Лаура очень общительна. У нее много друзей разных конфессий. Две лучшие подруги — язычница и мусульманка. Девушки часто встречаются, ходят гулять в парк. Бывает, что ссорятся — но никогда из-за религиозных мировоззрений.



— Есть простое правило: никто никого ничему не учит, — рассказывает наша героиня. — Следи не за другими, а за своим поведением — и все будет хорошо.

Лаура не курит и не пьет. Совсем. По ее словам, это нарушение правил — вера не позволяет.

— Но мне и не хочется. Мне и так может быть весело, — говорит она. — А сейчас я еще каждый день за рулем — и уж точно предпочту спиртному вождение, которое люблю.

В свободное время девушка читает, катается на велосипеде, гуляет с собакой. Или идет собирать мусор на городских улицах. Она — член молодежного экологического движения, которое регулярно выезжает на субботники. После новогодних праздников ребята убирали брошенные на улицах елки и отвозили их на дробление в щепу. В теплое время года собирают покрышки — их в Петербурге валяется очень много. По рассказу Данильянц, однажды они обнаружили просто гору колес. Вывезли 653 штуки, и это еще было не все.

— Я очень болезненно отношусь к теме мусора и животных, — эмоционально рассказывает девушка, — кто, если не я? Жить надо так, чтобы сделать пребывание на этой планете максимально безопасным для всех.

Фото: Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





Эта страсть Лауры пришла не из семьи. Уже живя отдельно, она начала раздельный сбор мусора, а затем включилась и в субботники.

— Мне бы еще родных уговорить на раздельный сбор, — говорит она.

— Лаура, о чем вы мечтаете? — спрашиваю.

— О семье, — Лаура не задумывается ни на секунду. — Я хочу любимого человека рядом, много детей, чтоб все дружили. Мечтаю, как мы на машине поедем в Сочи. Раньше я мечтала об автомобиле, но его я уже купила.

Как живут представители других конфессий, читайте в материалах «Фонтанки».

