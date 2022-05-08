США ограничат экспорт в РФ бульдозеров и промышленных двигателей

США вводят в отношении России новые экспортные ограничения, которые касаются поставок промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров. Об этом вечером 8 мая сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга, выступившего на специальном телефонном брифинге для журналистов.

В документе, который был распространён Белым домом, отмечается, что речь идёт об изделиях из древесины, бойлерах, моторах, вентиляторах, вентиляционном оборудовании и многих других товарах, которые имеют промышленное и коммерческое применение.



Ведущий брифинга добавил, что параллельные ограничения вводят также европейские партнёры США. Чиновник пояснил, что ЕС вводит дополнительный экспортный контроль в отношении химической продукции. По мнению представителя администрации, это позволит ещё больше ограничить доступ России к компонентам, необходимым ей для пополнения и восполнения своих военных возможностей.

Согласно документу, размещённому на сайте Белого дома, комиссия по ядерному регулированию США также приостановит действие генеральных лицензий на экспорт в Россию исходного материала, специального ядерного материала, побочных продуктов и дейтерия.

Кроме того, власти США вводят запрет для граждан и компаний страны на предоставление фирмам из России услуг в области аудита, консалтинга и маркетинга — всех тех, которые используются для обеспечения работы транснационального бизнеса, и потенциально создают пути обхода санкций или сокрытия нечестно приобретённого богатства.

При этом представитель администрации подчеркнул, что предоставление российским компаниям юридических услуг не подпадает под какие-либо ограничения. Американские юристы смогут добиваться справедливого рассмотрения дел, если будет иметь место желание со стороны российских компаний.



Отметим, что Минфин США в отдельно распространённом заявлении сообщил о том, что власти США решили расширить список секторов российской экономики, на которые могут распространяться санкции, включив в него сферу «аудита, доверительного управления, создания компаний и управленческого консалтинга». За счёт этого решения станет возможным вводить санкции против любых физических и юридических лиц, которые, как будет установлено, работают или работали в любой из этих сфер. Однако в отдельном пояснительном документе подчёркивается, что данное решение не означает автоматического введения санкций против всех физлиц и юрлиц, работающих или работавших в этом секторе.

Ранее Белый дом распространил справку, в которой сообщалось, что страны Группы семи (G7) берут на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или введения эмбарго на него.

Также «Фонтанка» писала, что в рамках нового пакета санкций против России США решили ограничить выдачу виз российским военным и запретили пересекать границу 2,6 тыс. российским и белорусским должностным лицам.

