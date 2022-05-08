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    Экономика и санкции

    США ограничат экспорт в РФ бульдозеров и промышленных двигателей

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    5 комментариев

    США вводят в отношении России новые экспортные ограничения, которые касаются поставок промышленной продукции, в том числе двигателей и бульдозеров. Об этом вечером 8 мая сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга, выступившего на специальном телефонном брифинге для журналистов.

    В документе, который был распространён Белым домом, отмечается, что речь идёт об изделиях из древесины, бойлерах, моторах, вентиляторах, вентиляционном оборудовании и многих других товарах, которые имеют промышленное и коммерческое применение.

    Ведущий брифинга добавил, что параллельные ограничения вводят также европейские партнёры США. Чиновник пояснил, что ЕС вводит дополнительный экспортный контроль в отношении химической продукции. По мнению представителя администрации, это позволит ещё больше ограничить доступ России к компонентам, необходимым ей для пополнения и восполнения своих военных возможностей.

    Согласно документу, размещённому на сайте Белого дома, комиссия по ядерному регулированию США также приостановит действие генеральных лицензий на экспорт в Россию исходного материала, специального ядерного материала, побочных продуктов и дейтерия.

    Кроме того, власти США вводят запрет для граждан и компаний страны на предоставление фирмам из России услуг в области аудита, консалтинга и маркетинга — всех тех, которые используются для обеспечения работы транснационального бизнеса, и потенциально создают пути обхода санкций или сокрытия нечестно приобретённого богатства.

    При этом представитель администрации подчеркнул, что предоставление российским компаниям юридических услуг не подпадает под какие-либо ограничения. Американские юристы смогут добиваться справедливого рассмотрения дел, если будет иметь место желание со стороны российских компаний.

    Отметим, что Минфин США в отдельно распространённом заявлении сообщил о том, что власти США решили расширить список секторов российской экономики, на которые могут распространяться санкции, включив в него сферу «аудита, доверительного управления, создания компаний и управленческого консалтинга». За счёт этого решения станет возможным вводить санкции против любых физических и юридических лиц, которые, как будет установлено, работают или работали в любой из этих сфер. Однако в отдельном пояснительном документе подчёркивается, что данное решение не означает автоматического введения санкций против всех физлиц и юрлиц, работающих или работавших в этом секторе.

    Ранее Белый дом распространил справку, в которой сообщалось, что страны Группы семи (G7) берут на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или введения эмбарго на него.

    Также «Фонтанка» писала, что в рамках нового пакета санкций против России США решили ограничить выдачу виз российским военным и запретили пересекать границу 2,6 тыс. российским и белорусским должностным лицам.

    Кроме того, Соединенные Штаты ввели санкции против российских федеральных телеканалов — Первого канала, «России-1», НТВ. Ограничения будут введены на предоставление им осветительного, серверного оборудования и программного обеспечения. Также американским компаниям будет запрещено размещать на этих ресурсах рекламу. Рестрикции затронули в том числе восьмерых руководителей Сбербанка, двадцати семи топ-менеджеров Газпромбанка, а также Московского промышленного банка и десяти его «дочек».

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    Комментарии (5)

    Pe⁴alno
    Ну и что , нам эти бульдозеры зачем!? Свои челябинские и кировские будем пользоваться
    stockstrey
    А говорили санкции не будут касаться простого народа. Как бульдозеры вообще относятся к СВО? Вообще, сделать бульдозер очень просто. Это груда металла и ковш. Кстати, у нас даже трактора народные умельцы сами собирают. Просто нужно упростить регистрацию самодельных тракторов, и саляру сделать по цене воды. Тогда и трактора будут.
    Ref
    "Белорусские бульдозеры Bel-Dozer представляют собой локализованную версию китайских Shantui и японских Komatsu. Та же легендарная надёжность, но по гораздо более привлекательным ценам + доступность комплектующих." С.
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