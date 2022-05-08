США запрещают въезд 2,6 тысячам россиян и белорусов

США в рамках нового пакета санкций против России ограничивают выдачу виз российским военным и запрещают пересекать границу 2,6 тыс. российских и белорусских должностных лиц.

«США применили примерно 2,6 тыс. визовых ограничений в отношении российских и белорусских должностных лиц в ответ на их продолжающиеся усилия, призванные подорвать суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины», — говорится в справке, опубликованной Белым домом 8 мая.



Вместе с этим США ввели «новую политику ограничения выдачи виз», которая относится к военным должностным лицам РФ и поддерживаемым или созданным Россией органам власти, которые, по предположению американских властей, причастны к нарушениям прав человека и международного гуманитарного права на Украине.

