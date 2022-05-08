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    США запрещают въезд 2,6 тысячам россиян и белорусов

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    5 комментариев

    США в рамках нового пакета санкций против России ограничивают выдачу виз российским военным и запрещают пересекать границу 2,6 тыс. российских и белорусских должностных лиц.

    «США применили примерно 2,6 тыс. визовых ограничений в отношении российских и белорусских должностных лиц в ответ на их продолжающиеся усилия, призванные подорвать суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины», — говорится в справке, опубликованной Белым домом 8 мая.

    Вместе с этим США ввели «новую политику ограничения выдачи виз», которая относится к военным должностным лицам РФ и поддерживаемым или созданным Россией органам власти, которые, по предположению американских властей, причастны к нарушениям прав человека и международного гуманитарного права на Украине.

    Напомним, в Белом доме также заявили, что страны G7 взяли на себя обязательство отказа от импорта нефти из России.

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    Комментарии (5)

    Денеб
    Что ни день - то радостная новость! Повод опрокинуть рюмашку!
    А13579
    Невыездным военным не дадут визы? Какая жалость!
    serzh.ferro
    сына Медведева и дочку Лаврова когда лишат гражданства США?
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