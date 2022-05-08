Белый дом: Страны G7 взяли на себя обязательство отказа от импорта нефти из России

Страны Группы семи (G7) берут на себя обязательство постепенно отказаться от импорта российской нефти или введения эмбарго на него. Об этом сообщается в справке, распространенной в воскресенье, 8 мая, Белым домом в связи с намерением США и ЕС совместно применить дополнительные ограничительные меры против России.
«Соединенные Штаты уже ввели запрет на импорт российской нефти, газа и угля. Сегодня вся G7 взяла на себя обязательство постепенно прекратить или запретить импорт российской нефти. Это нанесет сильный удар по главной артерии экономики [президента РФ Владимира] Путина и лишит его доходов, необходимых для финансирования войны, — говорится в документе (цитата по ТАСС). — Группа семи также обязалась работать вместе для обеспечения стабильных глобальных поставок энергоносителей, одновременно активизируя наши усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива».
Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что постпреды стран Евросоюза 8 мая не смогли договориться о запрете на импорт российской нефти.