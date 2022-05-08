США вводят санкции против Первого канала, «России-1», НТВ и российских банков

Соединенные Штаты решили ввести санкции против российских федеральных телеканалов — Первого канала, «России-1», НТВ. Об этом вечером 8 мая сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг представителя администрации США для журналистов.



По оценкам американских властей, эти структуры «во многих случаях полагаются на западные технологии для трансляции пропаганды». Поэтому будут введены ограничения на предоставление им осветительного, серверного оборудования, программного обеспечения. Также американским компаниям будет запрещено размещать на этих ресурсах рекламу. Минфин США разрешил завершить сделки с российскими телекомпаниями до 7 июня.

