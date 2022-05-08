США вводят санкции против Первого канала, «России-1», НТВ и российских банков

Соединенные Штаты решили ввести санкции против российских федеральных телеканалов — Первого канала, «России-1», НТВ. Об этом вечером 8 мая сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг представителя администрации США для журналистов.
По оценкам американских властей, эти структуры «во многих случаях полагаются на западные технологии для трансляции пропаганды». Поэтому будут введены ограничения на предоставление им осветительного, серверного оборудования, программного обеспечения. Также американским компаниям будет запрещено размещать на этих ресурсах рекламу. Минфин США разрешил завершить сделки с российскими телекомпаниями до 7 июня.
«Все три станции были одними из крупнейших получателей иностранной выручки, которая возвращается в доход российского государства», — сказано в справке, опубликованной в воскресенье Белым домом в связи с намерением США и ЕС совместно применить дополнительные санкции против России.
В ней сообщается, что также вводятся ограничения против восьми руководителей крупнейшего финансового учреждения России — Сбербанка, двадцати семи топ-менеджеров Газпромбанка, а также Московского промышленного банка и десяти его «дочек».