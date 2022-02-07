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21 февраля — круглый стол «Реабилитация после COVID-19: от Дельты до Омикрона»

Интернет-порталы «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру» проводят онлайн/заочный круглый стол на тему реабилитация после COVID-19 и приглашают представителей клиник для участия.

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Четвертая и пятая волна эпидемии коронавируса накрывают Петербург — количество переболевших растет. И хотя «омикрон» переносится большинством людей легче, чем «дельта», необходимость в реабилитации сохраняется.

На какие последствия COVID-19 нужно обратить внимание и куда стоит обращаться, если есть желание улучшить свое состояние после болезни — обсудим на круглом столе.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Видите ли вы изменения последствий после COVID-19 в разных волнах? Отличаются ли последствия «дельты» и «омикрона»?
  • Может ли бессимптомное течение нести серьезные последствия? Или если заболевание прошло легко, то и последствий нет?
  • Насколько активно люди обращаются за реабилитацией люди после COVID-19? Какие последствия их беспокоят больше всего?
  • Какие анализы стоит сдать после перенесенного COVID-19?
  • Кто имеет право на реабилитацию? Какая реабилитация доступна людям бесплатно?
  • Что предлагают частные клиники и санатории для реабилитации после COVID-19?
  • Новый штамм стал чаще поражать детей — предусмотрена ли реабилитация для детей? На что стоит обратить внимание и какую реабилитацию пройти?
  • Психологическая реабилитация после COVID-19 — как уменьшить последствия для нервной системы?

К участию приглашаются представители частных и государственных клиник, представители частных и государственных санаториев, практикующие психологи.

Онлайн-конференция пройдет 21 февраля в 16:00

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на сайте «Фонтанка.ру»

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72

egorova@fontanka.ru

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