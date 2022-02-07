21 февраля — круглый стол «Реабилитация после COVID-19: от Дельты до Омикрона»

Четвертая и пятая волна эпидемии коронавируса накрывают Петербург — количество переболевших растет. И хотя «омикрон» переносится большинством людей легче, чем «дельта», необходимость в реабилитации сохраняется.
На какие последствия COVID-19 нужно обратить внимание и куда стоит обращаться, если есть желание улучшить свое состояние после болезни — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Видите ли вы изменения последствий после COVID-19 в разных волнах? Отличаются ли последствия «дельты» и «омикрона»?
- Может ли бессимптомное течение нести серьезные последствия? Или если заболевание прошло легко, то и последствий нет?
- Насколько активно люди обращаются за реабилитацией люди после COVID-19? Какие последствия их беспокоят больше всего?
- Какие анализы стоит сдать после перенесенного COVID-19?
- Кто имеет право на реабилитацию? Какая реабилитация доступна людям бесплатно?
- Что предлагают частные клиники и санатории для реабилитации после COVID-19?
- Новый штамм стал чаще поражать детей — предусмотрена ли реабилитация для детей? На что стоит обратить внимание и какую реабилитацию пройти?
- Психологическая реабилитация после COVID-19 — как уменьшить последствия для нервной системы?
К участию приглашаются представители частных и государственных клиник, представители частных и государственных санаториев, практикующие психологи.
Онлайн-конференция пройдет 21 февраля в 16:00
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на сайте «Фонтанка.ру»
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72