Пока ещё в Петербурге будет мороз и солнце, затем скачок на 15 градусов

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 января в Петербурге будет малооблачно, без существенных осадков. Местами изморозь, в начале дня в отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью опускалась до 18–20 градусов ниже нуля, в окрестностях местами до минус 23, днём ожидается до минус 15–17 градусов. По данным на 7 часов утра, в городе минус 10.

Сегодняшние температуры — пониженные относительно нормы, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, 11 января в Северной столице чаще всего бывает паcмурно, от минус 14 до плюс 1 градуса. Самое холодное 11 января выдалось в 1987 году, минус 34 днём, а самое тёплое — в 1971 году, плюс 5.



В ночь на среду, 12 января, по данным СЗ УГМС, ожидается минус 20–22 градуса, в окрестностях местами до минус 25. А днём — уже всего минус 6–8. В четверг же уже плюс.