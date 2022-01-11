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Пока ещё в Петербурге будет мороз и солнце, затем скачок на 15 градусов

Ещё один день идеальной зимы обещают синоптики петербуржцам. Сильный мороз и солнце дополняют туман и изморозь. В ночь на среду — до минус 25. А затем начнёт теплеть.

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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 января в Петербурге будет малооблачно, без существенных осадков. Местами изморозь, в начале дня в отдельных районах туман, на дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью опускалась до 18–20 градусов ниже нуля, в окрестностях местами до минус 23, днём ожидается до минус 15–17 градусов. По данным на 7 часов утра, в городе минус 10.

Сегодняшние температуры — пониженные относительно нормы, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, 11 января в Северной столице чаще всего бывает паcмурно, от минус 14 до плюс 1 градуса. Самое холодное 11 января выдалось в 1987 году, минус 34 днём, а самое тёплое — в 1971 году, плюс 5.

В ночь на среду, 12 января, по данным СЗ УГМС, ожидается минус 20–22 градуса, в окрестностях местами до минус 25. А днём — уже всего минус 6–8. В четверг же уже плюс.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (12)

267053349
А самый главный сюрприз- который вас ожидает.....барабанная дробь.....
Детские садики тоже не будут работать!!!
Наш рядом с домом- не работает, по причине- отсутствия Отопления...

Господа в погонах- неужто вам самим нравится когда в нашу с вами жизнь так грубо, ломая все планы на день, мы позволяем вмешиваться обстоятельствам- которые должны быть под контролем и есть люди которые назначены на должности- которые не несут никакой ответственности за своё разгильдяйство ? Доколе всё это будет продолжаться ?
Осознают ли люди из ГупТэка- сколько неудобств они доставляют?

За отсутствие отопления в течении 2 дней в декабре- мне сделали перерасчет, чуть больше 140 рублей...общая квитанция за тепло более 5000р.
267053349
Исходя из вчерашнего опыта: звоните 004 и на горячую линию комитета по энергетике.
Уравляшка- вешает лапшу.
Вывод- перед началом отопительного сезона, как нам говорят- несколько раз проводят испытания...а проводят ли они их как положено?
Почему если труба ремонтируется на одном и том же участке несколько раз- её не меняют?
Сколько раз можно чинить трубу- 100-150, чтобы придти к выводу, что пришла пора ее менять?
Про нехватку денег можно не писать, их украдено достаточно, можем вспомнить историю про то как старые трубы ставили вместо новых, или любую другую на ваш выбор- читатели.
VKuser122709305
Только встал -8, где Фъ -20 видит?
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