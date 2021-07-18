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Больше двух тысяч квартир обошли участковые на севере Петербурга в поисках мигрантов

13 домов или больше двух тысяч квартир обошли участковые в Выборгском районе Петербурга во время рейда. Нашли несколько «резиновых» квартир.

Видео с рейда, который прошел в минувший четверг, 18 июля публикует ГУ МВД региона. Обходить дома на севере города отправились 68 сотрудников.

пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Обойдя 2 тысячи квартир, в отделы забрали 46 подозрительных граждан. Из них 11 оказались нелегальными мигрантами. Еще 9 человек пили не там и были слишком пьяны.

Участковые также раздали сотни памяток и развесили в парадных предупреждающие о различных угрозах плакаты.

Мероприятие называется «Чистый четверг». Неделей ранее обходили Фрунзенский район.

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Комментарии (2)

syshsun
А нельзя провести не одноразовую показуху,а операцию "Чистый город" и пройтись по Ульянке.
Вот смотрю в окно,под окном дворовая дорога.
И такое впечатление,что живу я не в Питере,а в каком-нибудь душанбе.
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