13 домов или больше двух тысяч квартир обошли участковые в Выборгском районе Петербурга во время рейда. Нашли несколько «резиновых» квартир.

Видео с рейда, который прошел в минувший четверг, 18 июля публикует ГУ МВД региона. Обходить дома на севере города отправились 68 сотрудников.