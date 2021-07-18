13 домов или больше двух тысяч квартир обошли участковые в Выборгском районе Петербурга во время рейда. Нашли несколько «резиновых» квартир.
Видео с рейда, который прошел в минувший четверг, 18 июля публикует ГУ МВД региона. Обходить дома на севере города отправились 68 сотрудников.
пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Обойдя 2 тысячи квартир, в отделы забрали 46 подозрительных граждан. Из них 11 оказались нелегальными мигрантами. Еще 9 человек пили не там и были слишком пьяны.
Участковые также раздали сотни памяток и развесили в парадных предупреждающие о различных угрозах плакаты.
Мероприятие называется «Чистый четверг». Неделей ранее обходили Фрунзенский район.